JT-Duo fährt zur Meisterschaft

Biesingen/Speyer.Zwei Wege führen zu den Deutschen Judomeisterschaften. Der direkte geht über die Qualifikation bei einem von zwei DJB-Ranglistenturnieren, der andere über die zwei Stufen Landesmeisterschaft und Deutschlandpokal. Die dafür notwendige Voraussetzung eines Podestplatzes bei den „Baden-Württembergischen“ haben Pascal Bruckmann (1./-73 kg), Artem Zamarajev (2./-73 kg), Finn Seeger (1./-90 kg), Jannis Hill (2./-90) und Sascha Barth (2./+100 kg) bereits erfüllt.

Während Zamarajew nun am 21. und 22. Oktober in Kirchheim beim Pokal den nächsten Schritt in Richtung DM machen will, nutzten sechs Mitglieder des Judoteams Heidelberg/Mannheim schon vorher ihre Chance beim 2. Ranglistenturnier in Speyer: Pascal Bruckmann, Jonas Mollet (-73 kg) und Jan Mollet (-66 kg) wurden Dritte, Sidney Mai (-100 kg), Sascha Barth (+100 kg) und Julia Mollet (-52 kg) gewannen. Bereits beim 1. RL-Turnier im Frühjahr in Bottrop hatten sich Finn Seeger und Jannis Hill die Tickets für die nationalen Titelkämpfe gesichert.

Bei den Pokalmeisterschaften werden jetzt noch einmal sechs DM-Startplätze vergeben, einen könnte sich auch Louis Mai sichern, denn der 17-Jährige wurde vom Männer-Bundestrainer Mirko Grosche gesetzt. sd

