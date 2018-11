Jubel nach Schrecksekunde

Mannheim.Anerkennend klatschten die nach und nach im Ziel ankommenden Cyclo-Crosser mit dem bereits als baden-württembergischen Meister feststehenden Martin Frey aus Bad Urach ab. Die Gratulanten konnten am Samstagmittag nur zu gut die herausragende Leistung des 24-Jährigen vom Team Bulls einschätzen, der die vielen Anstiege und unzähligen Serpentinen auf holprigen Untergrund eine Stunde lang am geschicktesten meisterte.

Und das sogar nach einer kurzen Schrecksekunde zu Beginn, als er sich mit seinem Bremshebel am Lenker im Absperrband verhedderte und so zahlreiche Fahrer passieren lassen musste. Doch bereits nach wenigen Runden hatte er sich wieder nach vorn gekämpft und fuhr fortan in Lauerstellung hinter Christian Pfäffle (am Ende 3.) und Söhnke Wegner (2.) in einer Dreiergruppe am Kopf des 16 Mann starken Feldes.

Starker lokaler Nachwuchs

„Ich habe mir angeschaut, wie die zwei Jungs fahren, und dann versucht, das Tempo zu verschärfen“, analysierte der eigentlich auf dem Mountainbike heimische Querfeldein-Gewinner nüchtern seinen letztendlich entscheidenden Antritt. Der geschlagene zweitplatzierte Wegner gestand später ein: „Mir haben heute die nötigen Körner gefehlt, um folgen zu können.“ Nicht um den Kampf ums Podium eingreifen konnte Hannes Walter vom RRC Mannheim, der mit einer absolut vorzeigbaren Leistung auf Platz 13 die Ziellinie überquerte.

Bei der Elite der Frauen siegte Janine Schneider vom VC Hohentwiel-Singen überlegen, nach sechs kräftezehrenden Runden über je 2,3 Kilometern im und um das Beton-Oval des Rudi&Willi-Altig-Radstadion herum.

Besonders erfreulich aus Sicht des Ausrichters RRC Endspurt Mannheim war die Goldmedaille für Linus Schmid, dem ein Start-Ziel-Sieg bei der U15 gelang. Damit sicherte er sich auf technisch anspruchsvollem Terrain als Landesmeister die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft in Berlin, bei der er im Januar einen Platz unter den besten Fünf anvisiert. Für Moritz Czasa ging es nicht ganz so hoch hinaus, er belegte bei der U17 einen respektablen vierten Rang. Allerdings befindet sich das Radsporttalent erst seit drei Wochen wieder im Training und peilt im neuen Jahr bevorzugt Erfolge auf der Straße an.

Zwei tolle Leistungen, die beweisen, dass der RRC auf einem guten Weg ist, wieder ein gewichtiges Wort im Radsport mitzureden. „Seit zwei Jahren geht es wieder vorwärts, inzwischen verfügen wir über zwölf ambitionierte Radfahrer mit Lizenz. Damit gehören wir in Baden-Württemberg, was den Bahnradsport angeht, zu den großen Abteilungen“, zeigt sich der 2. Vorsitzende Ralf-Peter Fackel zufrieden mit der eingeleiteten Entwicklung. „Wir wollen, dass sich die gesamte Region wieder mit dem Verein identifiziert“, wünscht sich Fackel jedoch noch mehr Zulauf bei Veranstaltungen und hofft zudem auf interessierte Jugendliche, die dem renommierten Verein beitreten.

