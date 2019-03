Jubel über Edelmetall

Oberstdorf.Deutscher Mehrkampfmeister, Schnellster auf vier Strecken und zwei persönliche Rekorde: Short-Track-Ass Till Schäfer krönte eine exzellente Saison mit einem Coup. Bei den C-Junioren verteidigte er seinen Vorjahrestitel, triumphierte auf den 1000 Metern und im Superfinale (1500 m) und dominierte die 500 m sowie 777 m mit Bestzeiten (45,475 sec; 1:12,734 min.). Damit setzte der 15-Jährige vom Mannheimer ERC ein weiteres Ausrufezeichen in seiner Karriere.

Doch sein Gold war für den MERC nicht die einzige DM-Medaille in Oberstdorf. Auch D-Junior Joel Heiß war Bester im Mehrkampf. Die 333 m gewann er mit Rekord (32,743 sec), auf den 500 m (PB 49,306), 777 m und 1000 m wurde er Zweiter und aufgrund seines großen Punktevorsprungs geriet sein Titel nie in Gefahr. Bei A-Junior Arthur Isaev lief es umgekehrt. Obwohl er auf den extra als DM-Wettkampf ausgeschriebenen 500 Metern Bronze holte und auch auf weiteren drei der insgesamt fünf Strecken Drittbester war, verpasste er in der Endabrechnung als Vierter das Podest im Mehrkampf. Ähnlich erging es Herren-Debütant Ivan Radevic, über 1000 und 1500 m wurde er Dritter, im Mehrkampf Vierter.

„Jetzt haben wir im Long Track und Short Track fünf deutsche Meistertitel gewonnen, zweimal Silber und dreimal Bronze“, jubelte MERC-Cheftrainerin Gundi Pawasserat über zehnfaches Edelmetall. sd

