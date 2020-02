Jubiläum wirft Schatten voraus

Ingeborg Ludwig (r.) erhielt von Thomas Müller die Verdienstplakette. © BTB

Ladenburg.Ein Sportverband, der lange überleben will, muss sich immer wieder neuen Gegebenheiten anpassen. Die Turner haben diese Fähigkeit, sie gibt es schon über 200 Jahre. Seinen 150. Geburtstag feiert in zwei Jahren der Mannheimer Turngau, insofern konnte die Vollversammlung der Delegierten aus 86 Vereinen bei der LSV Ladenburg auch mit „Zwischen Tradition und Moderne“ übertitelt werden.

Nicht nur Vorsitzender Werner Mondl verwies auf diese schwierige Herausforderung, auch Sportkreisvorsitzende Sabine Hamann stellte die Aufgabe „Beständiges bewahren, Neues aufnehmen, Tradtionen und Trends verbinden“ in den Mittelpunkt ihres Grußwortes. „Die TV-Formate Ninja Warriors und Big-Bounce-Trampolin-Show sind im Grunde nichts anderes als Turnen in neuem Gewand“, attestierte Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz dem Turnsport große Chancen. Von reinen Traditionalisten forderte die Mannheimer Stadträtin Nina Wellenreuther ein „Umdenken, um den modernen Anforderungen gerecht zu werden.“

Vier Großveranstaltungen 2022

Der Turngau ist bereit, im Zuge seines Jubiläums Neues zu wagen und hat das Duo Petra Umminger/Joachim Fichtner – die beiden haben sich bereits als Macher von „Sport im Quadrat“ bewährt – beauftragt, den Verband für 39 000 Mitglieder öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Das Konzept, das beim Gauturntag vorgestellt wurde, sieht nicht Kleckern, sondern Klotzen vor. Im Zentrum stehen über das Jahr 2022 verteilte vier Großveranstaltungen: Eine Show in der SAP Arena, ein Festakt in Weinheim, der weniger feierlich, als vielmehr unterhaltsam sein soll, ein Mini-Turnfest in Brühl und die erneute Auflage von „Sport im Quadrat“ in Mannheim.

Normalerweise verlassen sich die Vereine in der Tagesarbeit auf die Unterstützung des Turngaus, wenn es um die grundlegenden Aufgaben wie Wettkämpfe oder Aus- und Fortbildung geht. Darauf verwies BTB-Vizepräsident Thomas Müller, der dafür auch die Kooperation der Kommunen anmahnte. Wer nun aber, wie der Mannheimer Turngau-Vorstand, Neues und Großes wagt, braucht umgekehrt die Unterstützung der Vereine. Die Turntag-Delegierten gaben schon einmal grünes Licht für das Jubiläum. sd

