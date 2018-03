Anzeige

Mannheim.Wenn am Sonntag auf der Seckenheimer Waldrennbahn die Turfsaison eröffnet wird, dann kribbelt es bei Tommaso Scardino gewaltig. Denn genau vor einem Jahr gewann der Jockey bei sechs Starts fünfmal. „So etwas kommt wirklich ganz selten vor. Ich weiß nicht, ob es noch einmal gelingt“, sagte der gebürtige Italiener, der gestern seinen 23. Geburtstag feierte, mit Blick auf den Saisonstart.

Scardino ist seit 2015 Stall-Jockey bei Mannheimes einzigem Berufstrainer Marco Klein, hat in seiner noch jungen Karriere bereits 73 Siege auf dem Konto und könnte am Sonntag noch ein paar draufpacken. Wieder sitzt er sechsmal im Sattel, fünfmal auf Klein-Pferden. „Ich arbeite jeden Tag mit ihnen und kenne sie sehr gut“, will er diesen Vorteil nutzen. Doch auch sein sechster Ritt ist erfolgversprechend, denn dann reitet er mit Mashiana aus dem Stall von Henk Grewe die, so Marco Klein, „absolute Topfavoritin“ im Saibaba-Zukunfts-Cup für Dreijährige. Klein selbst bringt hier drei Galopper an den Ablauf. „Make Me Smile ist gut für die Top-Drei, Trop De Love kann von der kleinen Bahn und den engen Kurven profitieren und Ultrasonique Jem ist immer für eine Überraschung gut.“

Nächster Termin Ende April Auftakt der Jubiläumssaison „150 Jahre Galopprennen“ ist am Sonntag der VR-Bank-Rhein-Neckar-Renntag. Auf dem Programm stehen sieben Rennen, Beginn ist um 13.30 Uhr. Unter den insgesamt 49 Pferden sind 20 Lokalmatadore von Marco Klein (11), Horst Rudolph (8) und Stephan Buchner (1). Weitere Renntage im Jubiläumsjahr 2018: Sonntag, 29. April (Badenia); Freitag 8. Juni (B.A.U.) 16 Uhr; Sonntag, 23. September (BMW); Samstag, 27. Oktober Mannheim² (11 Uhr). sd

Fast wie eine Stadtmeisterschaft

Insgesamt schickt er elf der derzeit von ihm betreuten 36 Pferde an den Start, mit seinem gesamten Stall von acht Tieren kommt der Seckenheimer Besitzertrainer Horst Rudolph. Weil beide zusammen 20 der 49 Teilnehmer in den sieben Rennen stellen, ist der VR-Bank-Renntag auch so etwas wie eine Stadtmeisterschaft. Interessant wird das Aufeinandertreffen im Ausgleich III, denn Kleins Kitaneso ist zwar Favorit, doch auch Rudolphs Pissarro ist topfit. Fünf Siege holte Rudolph seit Jahresbeginn, unter anderem mit Southern Comfort und Bill Ferdinand, die sich im Ausgleich IV selbst Konkurrenz machen. „Ich hoffe, sie haben die Form gehalten“ sagte Rudolph. Sie laufen zudem gegen die Stallgefährten Olkaria und Cazador („die 2500 Meter sind für ihn zu lang“), aber auch gegen Kleins Neuzugang Tigerin und gegen dessen lang verletzten William.