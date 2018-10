Jüllich-Team will raus aus Tabellenkeller

MANNHEIM.In der Fußball-Verbandsliga ist am Samstag Derbyzeit: Der SV 98 Schwetzingen empfängt um 15.30 Uhr den VfR Mannheim. Die Gastgeber stehen derzeit nur auf dem 14. und damit fünftletzten Tabellenrang. Der VfR Mannheim dagegen will als Ligavierter den Anschluss an die beiden Erstplatzierten SV Sandhausen II und VfB Gartenstadt nicht verlieren.

„Natürlich kann ich mit der bisherigen Punkteausbeute nicht zufrieden sein“, sagt Gernot Jüllich, seit dieser Saison Coach des SV 98. „Nach der Vorbereitung wusste ich schon, dass es für uns schwierig werden würde. Wir haben ja im Pokal gegen die SG Heidelberg-Kirchheim mit 0:4 verloren. Da hatten wir noch nicht einmal Landesliganiveau“, erinnert er sich.

Mittlerweile habe sich die Mannschaft allerdings sehr gut weiter entwickelt. „Nur die Ergebnisse haben in den letzten Spielen eben nicht gestimmt“, resümiert Jüllich und betont: „Beim 1:3 in der vergangenen Woche bei Fortuna Heddesheim haben wir zu viele Fehler gemacht.“

Jüllich hat seinen Frieden gemacht

Nun kommt der ehemalige Club von Jüllich nach Schwetzingen. Ist es ein besonderes Spiel für den Trainer? „Ach, die Zeit beim VfR Mannheim war wirklich schön, aber es ist alles schon so lange her. Ich habe meinen Frieden gemacht“, sagt Jüllich. Am Samstag hofft er auf einen Dreier, den sein Team dringend benötigt. Allerdings müssen die Schwetzinger ausgerechnet im Derby auf zwei wichtige Spieler verzichten: Thomas und Jonas Can werden am Samstag nicht dabei sein. „Jonas hat sich wahrscheinlich einen Syndesmosebandanriss zugezogen. Thomas musste ich wegen Rückenproblemen gegen Heddesheim früher auswechseln“, so der Coach. Dafür kehrt Michael Kettenmann zurück in den Kader. „Außerdem haben wir noch einige junge Spieler, die ziemlich motiviert sind“, sagt Jüllich.

Der VfR Mannheim hat nach der 0:2-Auswärtsniederlage bei Fortuna Heddesheim am 16. September eine gute Serie hingelegt. In den vergangenen vier Spielen holte das Team von Trainer Serkan Secerli zehn Punkte und kletterte wieder auf Tabellenrang vier. Der Rückstand zum Zweiten Gartenstadt beträgt nur noch vier Zähler. Zuletzt gab es einen 6:1-Heimerfolg gegen die SpVgg Durlach-Aue. „Die Stimmung ist gut, wir wollen nun nachlegen“, sagt Jener Külbag, Sportlicher Leiter der Mannheimer.

Personell hat sich beim VfR nicht viel geändert. Verteidiger Steffen Kochendörfer wird immer noch fehlen. Auch Christopher Hiller fällt weiterhin aus. Dafür hat Mittelfeldspieler Ajdin Zeric zuletzt wieder Spielpraxis sammeln können. Auch Bartosz Franke, der gegen Durlach-Aue ein ganz starkes Spiel machte, ist wieder voll einsatzfähig. Coach Secerli dürfte in Schwetzingen wohl die gleiche Formation wie am vergangenen Wochenende auf das Feld schicken.

„Schwetzingen ist eine unangenehme Mannschaft. Gerade zu Hause ist das ein starkes Team. Sie haben ja zuletzt auch in Heddesheim eine starke Anfangsphase gehabt. Wir dürfen sie nicht unterschätzen“, warnt Külbag.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018