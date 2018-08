Jugend soll es richten

Anzeige

MANNHEIM.Große Veränderungen gab es vor der am Sonntag beginnenden Spielzeit beim SC Pfingstberg/ Hochstätt. Mehr als ein Dutzend Spieler verließen den A-Ligisten, ebenso viele Neue stießen dazu. „Wir haben die Mannschaft stark verjüngt und jetzt einen Altersschnitt von unter 21 Jahren“, führt SCPH-Trainer Maik Meissner aus. Der Club setzt auf einen Weg mit jungen Spielern, wofür Meissner mit seinem Hintergrund als früherer Jugendtrainer bestens geeignet ist. „Wir wollen den Talenten den Weg ebnen in den Seniorenbereich. Die Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck, allerdings wird es Rückschläge geben“, warnt Meissner bereits vor. In Vergleichen mit Kreisliga-Mannschaften (1:5 gegen Friedrichsfeld, 1:5 gegen Wallstadt) bekam das Team schon klare Grenzen aufgezeigt.

„Die Mannschaft braucht Zeit, aber wir haben uns bewusst für diesen Weg entschieden, auch, weil wir nicht die finanziellen Möglichkeiten wie andere Clubs in der Liga haben“, verdeutlicht Meissner. Klar ist aber auch, dass die Mannschaft erfahrene Spieler als Leitwölfe benötigt. Und hier musste der Verein einige Routiniers ziehen lassen und einen großen Aderlass verkraften. Bei der Wahl der Neuzugänge ließ Meissner seine Kontakte zu seinem Ex-Verein SpVgg Ilvesheim spielen und lotste gleich neun Jungs von der Insel nach Pfingstberg. Dennoch gilt: Bei den meisten Spielern ist die A-Liga-Erfahrung noch sehr dürftig. „Die Mannschaft ist hungrig und es macht viel Spaß“, blickt Meissner dennoch optimistisch voraus. „Für uns geht es erst einmal darum, eine sorgenfreie Runde zu spielen.“

Oftmals wird die Richtung einer Saison bereits in den ersten Rundenpartien vorgegeben. Und hier warten mit der TSG Rheinau, der SG Oftersheim und dem FC Hochstätt Türkspor gleich drei anspruchsvolle Aufgaben. „Das sind drei Teams, die angreifen wollen und einen erfahrenen Spielerkader haben. Wir wollen aber natürlich jedes Spiel gewinnen“, sagt Meissner.