Julian Erhardt hat alle Trümpfe in der Hand

VIERNHEIM.Das Finale des BASF Triathlon-Cups Rhein-Neckar steigt am Sonntag in Viernheim. Während bei den Frauen Anne Reischmann (Bild links) bereits als Gesamtsiegerin der Wettkampfserie feststeht, ist bei den Männern noch alles offen. Mit Andi Böcherer und Nils Frommhold werden beim Viernheimer V-Card Triathlon zwei Weltklasseathleten in der diesjährigen Cup-Serie erstmals an den Start gehen.

Die Athleten starten im Hemsbacher Wiesensee um 9 Uhr vom Ufer aus auf die 1,5 Kilometer lange Schwimmstrecke. Auf den Rädern verläuft die Strecke anschließend 40 Kilometer durch den vorderen Odenwald, über die Juhöhe und durch den für Radfahrer normalerweise gesperrten Saukopftunnel nach Viernheim. Im Waldstadion wechseln die Athleten auf die 10-Kilometer-Laufstrecke. Sie führt in drei Runden durch den Viernheimer Wald bis zum Ziel im Stadion. Der Tagessieger wird gegen 11 Uhr erwartet.

Attraktiv wie nie

Viernheim ist in diesem Jahr zugleich Austragungsort der Deutschen Meisterschaften über die olympische Distanz. „Das macht den Wettkampf in diesem Jahr noch attraktiver. Wir haben alle 800 Einzelstartplätze vergeben – das größte Kontingent in der Cup-Serie“, sagt Peter Grüber, der Sportliche Leiter des V-Card Triathlons.

Bei den Männern erwarten die Organisatoren einen spannenden Wettkampf. Der Vorjahres-Dritte Julian Erhardt (Bild rechts/Team Erdinger Alkoholfrei), Martin Diebold (Karlsruher Lemminge) und Marius Overdick (TuS Griesheim Triathlon) sind die Top Drei in der Gesamtwertung. Dazu kommen Böcherer und Frommhold, die sich normalerweise auf längeren Distanzen zuhause fühlen und in der diesjährigen Cup-Serie erstmals starten. Sicher ist nur: Wenn Erhardt vor Diebold ins Ziel kommt und dabei nicht mehr als fünf Minuten Rückstand auf Overdick hat, gewinnt er den Cup.

Starkes Feld bei den Frauen

Bei den Frauen hat sich Anne Reischmann (TG 1848 Bad Waidsee) mit zwei Erfolgen und einem zweiten Rang den Gesamtsieg gesichert. Für den Sieg am Sonntag kommen Jana Binninger (ROWE Triathlon Team stimmel-sports), Friederike Freimuth (SV Nikar Heidelberg), Karoline Brüstle (TV Neidlingen) und die Vorjahressiegerin in Viernheim, Katharina Wolff (Tri-Team Heuchelberg), in Frage.

Das Triathlon-Wochenende in Viernheim beginnt bereits am heutigen Samstag. Ab 9 Uhr starten die Deutschen Meisterschaften der Para-Triathleten.

