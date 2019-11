Julian Schauerte: „Habe das Waldhof-Potenzial gespürt“

Münster.Mit dem SV Sandhausen stieg Julian Schauerte 2012 in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Über Fortuna Düsseldorf und KAS Eupen kam der Rechtsverteidiger zum SC Preußen Münster. Seit Juni lebt er in der Fahrradstadt und ist Kapitän des SCP, der am Samstag (14 Uhr) auf den SV Waldhof trifft.

Herr Schauerte, Hand aufs Herz, wie oft sind Sie bislang mit dem Rad zum Training

...