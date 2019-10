Jungadler bereit für USA-Reise

Berlin.Vor der Turnierreise in den Großraum Boston (USA) am Mittwoch haben die Jungadler Mannheim am Wochenende in der U 20 DNL Division I noch sechs Punkte eingesammelt. In Berlin siegte der Titelverteidiger bei den Eisbären Juniors Berlin am Sonntag mit 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). Bereits am Samstag hatten die Jungadler den Eisbären-Nachwuchs im Berliner Wellblechpalast mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) bezwungen. Beim Sieg am Samstag trafen John Magnus Broda und Florian Elias für Mannheim. Am Sonntag trugen sich erneut Elias (2) und Broda in die Torschützenliste ein – und auch Jungadler-Kapitän Jan-Luca Schumacher traf. and

