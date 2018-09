Jungadler bleiben Tabellenführer

Düsseldorf.Mit zwei Auswärtssiegen in Düsseldorf verteidigten die Jungadler Mannheim Platz eins in der U 20 DNL Divsion I. Gestern besiegte der Titelverteidiger die DEG durch Tore von Louis Brune (2), Tim Sützle, Jan Nijenhuis, Sebastian Hon und Marius Ewald mit 6:3 (2:2, 1:1, 3:0). Am Samstag hatten die Jungadler bereits mit 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) gewonnen. Im ersten Drittel trafen Denis Majewski (12.) und Jan-Luca Schumacher (14.). In Abschnitt zwei legte Louis Brune das 3:0 (33.) nach. Den Shutout für Jungadler-Torwart Tom Schickedanz verhinderte Steven Brachert (59.). Bereits am Mittwoch um 14 Uhr treten die Jungadler zum nächsten Ligaspiel bei den Eisbären Juniors Berlin an. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.10.2018