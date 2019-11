Jungadler fahren zum EV Landshut

Landshut.Für die Jungadler Mannheim stehen am Samstag (16.30 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) in der U 20 DNL Division I zwei Spiele beim EV Landshut an. Das vergangene Wochenende verlief für beide Teams nicht nach Wunsch. Während die Mannheimer Eishockey-Talente gegen Düsseldorf (4:2 und 3:4) nur drei Punkte verbuchten, musste der EVL in den Heimspielen gegen Schlusslicht Krefeld mit einem 3:2 nach Penaltyschießen und einem 1:4 mit zwei Zählern vorliebnehmen. In den ersten beiden Aufeinandertreffen teilten sich Mannheim und Landshut die Punkte. Der EVL gewann die erste Partie mit 2:1, das zweite Duell ging mit 8:0 an die Jungadler. and

