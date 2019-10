Jungadler gegen Köln nicht bereit

Mannheim.In der U 20 DNL Division I haben die Kölner Junghaie die Tabellenspitze von den Jungadlern Mannheim zurückerobert. Die Gäste gewannen beide Topspiele in der Nebenhalle Süd der SAP Arena und zogen so an den enttäuschenden Mannheimern vorbei.

So musste sich der Meister aus Mannheim dem Vizemeister aus Köln am Samstag zunächst mit 3:5 (0:4, 1:1, 2:0) und am Sonntag mit 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) geschlagen geben.

„Köln ist von Beginn an bereit, und wir schauen erst mal was geht“, sagte Jungadler-Headcoach Frank Fischöder, den es besonders wurmte, dass sein Team am Samstag schon nach rund sieben Spielminuten mit 0:4 zurücklag. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.10.2019