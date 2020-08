Jungadler im Unklaren

Mannheim.Die Jungadler Mannheim tappen weiter im Dunkeln. Ob die Saison in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) wie geplant am ersten September-Wochenende startet, steht noch nicht fest. Claudio Preto verweist auf Nachfrage dieser Redaktion auf das Treffen der Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag. „Wenn dort das Wettbewerbsverbot für bayrische Mannschaften verlängert wird, können wir nicht spielen.

