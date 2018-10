Jungadler in Bad Tölz ohne Mühe

Bad Tölz.Beim Vorletzten der U-20- DNL Division I EC Bad Tölz gaben sich die Eishockey-Talente der Jungadler Mannheim keine Blöße. So besiegte der Tabellenführer die Gastgeber gestern glatt mit 7:0 (3:0, 2:0, 2:0). Dabei trafen Tim Stützle (3), Valentino Klos, Philipp Mass, Pierre-Christof Ascherl und Simon Thiel für die Mannheimer.

Schon am Samstag hatten die Jungadler den Junglöwen die Zähne gezogen und einen 12:2 (2:0, 5:2, 5:0)-Kantersieg eingefahren. Dabei stand es in der 31. Minute noch 2:3 aus Tölzer Sicht, doch danach konnten die Oberbayern den Titelverteidiger nicht mehr bremsen, der noch neun Tore drauf packte. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018