Jungadler klettern auf Platz zwei

Regensburg.Fast wäre Jungadler-Torhüter Arno Tiefensee ohne Gegentor durchs Wochenende gekommen, aber 7:02 Minuten vor Spielende erzielten die Jung-Eisbären Regensburg am Sonntag durch Fabian Herrmann den Treffer zum 1:2 (53.), was auch den 1:2-Endstand (0:1, 0:0, 1:1) aus Sicht der Oberpfälzer bedeutete. Paul Kranz (13.) und John Magnus Broda (46.) trafen für die Jungadler Mannheim.

Am Samstag ging Regensburg beim 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) völlig leer aus. Für den Titelverteidiger waren Broda (26.), Moritz Raab (43.) und Simon Thiel (55.) erfolgreich. Durch diese beiden Siege kletterten die Kurpfälzer auf Platz zwei in der U 20 DNL Division I . and

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019