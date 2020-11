Jungadler-Pause wird länger

Mannheim.Der ohnehin bis zum 21. November ausgesetzte Spielbetrieb in der U 20 DNL Division I wird nun bis Ende November ruhen. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) bekannt. Von dieser Maßnahme ist nicht nur die U 20 der Jungadler Mannheim betroffen, denn alle DEB-Nachwuchsligen werden bis Ende November nicht spielen. Am 5./6. Dezember soll der Ligaspielbetrieb dann wieder aufgenommen werden. Die DEB-Regelung zur Aussetzung des Spielbetriebes findet auch auf die Fraueneishockey-Bundesliga Anwendung, deren Spielbetrieb ebenfalls erst am 5./6. Dezember wieder aufgenommen werden soll. Für Kaderathleten soll im Nachwuchsbereich aber zumindest weiterhin Training möglich sein. and

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.11.2020