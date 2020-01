Jungadler und Mad Dogs im Einsatz

Mannheim.Am Wochenende nimmt die U-20-DNL Division I nach der Länderspielpause den Ligaspielbetrieb wieder auf. Den Tabellenzweiten Jungadler Mannheim führen die ersten beiden Punktspiele im Jahr 2020 am Samstag (17 Uhr) und Sonntag (10.30 Uhr) dabei zum Tabellenletzten Krefelder EV. Nach der U-20-WM gilt es vor allem, den Rhythmus wiederzufinden.

In der Eishockey-Bundesliga der Frauen empfangen die Mad Dogs Mannheim am Samstag (19.30 Uhr) und am Sonntag (11.45 Uhr) den Rekordmeister ESC Planegg-Würmtal in den Nebenhallen der SAP Arena. Für die Mannheimerinnen bildet der Heimspiel-Doppelpack bereits den Hauptrunden-Abschluss. and

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.01.2020