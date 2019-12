Jungadler unterliegen Köln

Köln.Im Topspiel der DNL-U-20-Division I mussten sich die Jungadler Mannheim am Sonntag beim Spitzenreiter Kölner Junghaie in der Haupthalle der großen Lanxess Arena mit 1:3 (1:0, 0:3, 0:0) geschlagen geben. Zwar brachte Julius Ramoser den Tabellenzweiten aus Mannheim Ende des ersten Drittels mit 1:0 (20.) in Führung, im zweiten Abschnitt drehte aber Robin van Calster per Doppelschlag (28., 31.) die Partie zugunsten der Junghaie, denen durch Maximilian Glötzl dann auch noch das 3:1 (34.) gelang.

Jungadler und Junghaie treffen am Nikolaustag (6.) um 12 Uhr erneut aufeinander, wenn zum „Tag der Schüler“ rund 10 000 Schüler in der Mannheimer SAP Arena (Haupthalle) erwartet werden. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.12.2019