Jungem Team fehlt Erfahrung

Baseball.Für Tokio 2020 wurde Baseball erstmals seit 2008 wieder in das olympische Programm aufgenommen, gehört es in Japan doch zu den populärsten Sportarten. Für die deutsche Nationalmannschaft endete der olympische Traum jedoch am Sonntag (wir berichteten). Bei der Heim-EM in Bonn und Solingen unterlag das Team von Bundestrainer Steve Janssen im entscheidenden Spiel um Platz fünf Tschechien mit 3:4. 3:3 stand es nach dem achten Inning, ehe die Osteuropäer die Partie mit einem Homerun für sich entschieden. Nur mit dem fünften Platz hätte sich Deutschland für das olympische Ausscheidungsturnier im italienischen Bologna am kommenden Wochenende qualifiziert.

Die Enttäuschung bei Verantwortlichen wie Spielern war entsprechend groß, hatte man doch ein ansprechendes Turnier gespielt. Gerade im Viertelfinale gegen die scheinbar übermächtigen Italiener lieferte das deutsche Team lange Zeit eine bravouröse Vorstellung ab. 5:0 führte es bis ins fünfte Inning. Doch die größtenteils junge deutsche Mannschaft zeigte Nerven, die Italiener nicht, und so drehten die abgezockten Azzurris die Begegnung noch.

Lob für Bundestrainer Janssen

„In solch engen Spielen sieht man, dass sie viel mehr Partien auf diesem hohen Niveau haben und damit auch viel mehr Erfahrung. Bei uns ist Baseball eben kein Profisport“, versuchte Sascha Lutz den Spielverlauf zu erklären. Der Spielertrainer der Mannheim Tornados gehörte wie sein Teamkollege Julius Spann zum deutschen Aufgebot. „Insgesamt haben wir ein gutes Turnier absolviert, alle Spiele außer gegen Holland haben wir entweder gewonnen oder nur sehr knapp verloren. In früheren Jahren hatten deutsche Mannschaften schon vor dem Spiel die Hosen voll. Diesmal sind wir selbstbewusst in die Spiele, da hat unser Trainer schon sehr gute Arbeit geleistet.“

Auch Spann hält große Stücke auf den erfahrenen Belgier, der die übermächtigen Holländer als Coach 2014 und 2016 zum Europameistertitel führte: „Er hat das Beste aus uns herausgekitzelt. Wenn er die deutsche Liga noch besser kennenlernt, wird er noch mehr aus der Nationalmannschaft herausholen.“

Spann stellt Nervenflattern fest

Und warum hat es dann noch nicht ganz gereicht? „Wir haben die Spiele immer lange offen gehalten, es lag oftmals an den letzten beiden Innings. Vielleicht war es die Unerfahrenheit, zu viel Nervenflattern, Angst vor dem Sieg. In Deutschland haben wir eben wenig knappe Spiele, da fehlt dieses Stahlbad“, analysierte Spann, der beim 9:1-Auftaktsieg gegen die Schweden als sogenannter Closer auf den Wurfhügel kam und gegen die Tschechen im Gruppenspiel beim 6:10 als Starter fungierte. In seiner Funktion als Mannheimer Trainer knüpfte Sascha Lutz internationale Kontakte. Doch mehr als diese Andeutung wollte sich der Coach in Sachen Kaderplanung gegenwärtig nicht entlocken lassen.

Mit Thomas de Wolf war ein weiterer aktueller Tornados-Akteur bei der EM am Start. Gemeinsam mit den ehemaligen Tornados-Spielern Cedric Desmedt (Pitcher) und Tim Veraghtert (Catcher) startete er für Belgien. Doch für diese war wie für Deutschland im Viertelfinale Endstation. De Wolf hatte seinen persönliche Höhepunkt im Gruppenspiel gegen Kroatien: Mit einem Grand-Slam Homerun im achten Inning zum 7:6 brachte er sein Team nach einem 3:6-Rückstand auf die Siegerstraße. vid

