Junges MHC-Team an der Spitze

München/Nürnberg.Eine so junge Truppe wie an diesem Wochenende hatten die Herren des Mannheimer HC in der Hallenhockey-Bundesliga noch nie ins Rennen geschickt. Doch die im Schnitt 21 Jahre alte Truppe der Blau-Weiß-Roten schaffte mit zwei Auswärtssiegen sogar den Sprung auf Platz eins in der Südstaffel. So gewann der MHC am Samstag zunächst beim SC Frankfurt 1880 mit 8:6 (2:1) und holte sich am Sonntag mit einem 5:4 (3:3)-Sieg beim Münchner SC den nächsten Dreier.

Die Herren des TSV Mannheim Hockey meldeten sich am Sonntag mit einem überzeugenden 10:5 (5:2)-Sieg beim Nürnberger HTC zurück. Am Samstag hatte der amtierende deutsche Vizemeister noch eine bittere 7:10 (3:4)-Pleite beim Münchner SC kassiert.

„Während wir am Samstag in Frankfurt offensiv sehr stark waren und in der Defensive noch unsere Probleme hatten, war das am Sonntag umgekehrt, denn das Spiel in München haben wir aufgrund einer richtig guten Defensivleistung gewonnen“, lobte MHC-Coach Matthias Becher sein zweimal siegreiches Team. Dabei mussten die Blau-Weiß-Roten mit Raphael Hartkopf und Timm Haase den Ausfall zweier wichtiger Spieler verkraften. Während Moritz Schachner schon Hallenerfahrung mitbrachte, war die Partie in Frankfurt für Moritz Himmler der erste Einsatz in der Hallenhockey-Bundesliga.

TSVMH in Nürnberg abwehrstark

In der Partie beim Münchner SC zeigte sich der MHC auch mental stark, denn nachdem Patrick Harris den MHC früh mit 1:0 (2.) in Führung gebrachte hatte, drehten die Hausherren die Begegnung zunächst auf 3:1. Justus Weigand (17.) und Paul Zmyslony (28./Strafecke) reagierten mit dem 3:3. Nach der Pause lag der MSC durch Alexander Inderthal (34./Strafecke) erneut mit 4:3 vorne, aber Weigand (35.) und Harris (47.) besorgten den 5:4-Sieg für den MHC. Beim 8:6-Sieg in Frankfurt hatten Kapitän Paul Zmyslony (vier Tore), Luis Holste (3) und Justus Weigand (1) für den MHC getroffen.

„In Nürnberg haben wir viel besser gespielt, als noch am Samstag in München – gerade was das Defensivverhalten anging“, war TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller von der Vorstellung der Schwarz-Weiß-Roten beim 10:5-Sieg in Nürnberg angetan, bei dem sich der Vizemeister im Gegensatz zum Spiel in München die Führung nicht mehr aus der Hand nehmen ließ.

Kaufmann macht es zweistellig

Nach den Treffern von Paul-Philipp Kaufmann (1.), Nils Grünenwald (15.) und Marius Haber (17.) verkürzten die Franken zwar auf 3:2, aber die Mannheimer erhöhten noch vor der Pause durch Fabio Berhardt (23.) und Nicolas Proske (30./ Strafecke) auf 5:2. Mit Doppelpacks schraubten Proske (32. Siebenmeter, 39.) und Aki Käppeler (37., 46.) das Ergebnis weiter in die Höhe und Kaufmann machte es schließlich zweistellig (54.). In München hatten Philip Schlageter (3), Kaufmann, Grünenwald, Bernhardt und Proske für den TSVMH getroffen.

