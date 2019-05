Junglöwen träumen vom DM-Finale

Kronau.Mit dem Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft hat die A-Jugend der Rhein-Neckar Löwen einen weiteren großen Erfolg gefeiert. Nun wollen die Jungs von Trainer Daniel Haase das Endspiel erreichen. Dafür benötigen sie einen Gesamterfolg aus den beiden Semifinals gegen die TSV Burgdorf.

Zunächst treten die Junglöwen wie schon gegen die Füchse Berlin auswärts an: Das Hinspiel wird am Samstag, 18 Uhr, bei der TSV Burgdorf im GPS Schulzentrum angepfiffen. Das zweite Halbfinal-Hinspiel zwischen der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen und der SG Flensburg-Handewitt findet am gleichen Tag bereits um 17 Uhr statt.

Die Junglöwen empfangen das Burgdorf zum Rückspiel am Samstag, 18. Mai, um 19 Uhr in der Stadthalle Östringen. Das Rückspiel der Melsunger in Flensburg geht um 17.30 Uhr über die Bühne. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.05.2019