Kader füllt sich langsam auf

Mannheim.So regelmäßig wie schon im September der Spekulatius in den Supermarktregalen steht, kommen spätestens Mitte Oktober die Klagen der Waldhof-Trainer über den Zustand der Trainingsanlage am Alsenweg. Das Stadion seit Wochen gesperrt, der deshalb täglich strapazierte Trainingsplatz davor aufgeweicht und uneben – auch Patrick Glöckner, seit Juli und damit in klimatisch besseren Tagen Coach des

...