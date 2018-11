Käfertal beißt sich oben fest

MANNHEIM.Es war ein hartes Stück Arbeit, doch am Ende haben die Faustballer des TV Käfertal das bessere Ende für sich behalten: Beim 5:4-Erfolg (11:5, 14:12, 4:11, 12:10, 5:11, 7:11, 6:11, 11:6, 11:7) gegen den TV Schweinfurt-Oberndorf feierten die Mannheimer den dritten Sieg in Folge und setzten sich damit endgültig in der Spitzengruppe der Ersten Bundesliga fest. „Das war ein absolutes Marathonmatch, in dem sich die Abwehrreihen nichts geschenkt haben“, bilanzierte Käfertals Kapitän Dominik Mondl nach über zweieinhalbstündiger Spieldauer. „Wir sind gut reingekommen, haben dann aber zwischenzeitlich ein bisschen den Faden verloren“, ergänzte Mannschaftskamerad Marcel Moritz: „Am Ende hat uns dann das Publikum gepusht.“

Wer gedacht hatte, der TVK stünde nach dem Ausfall von Nationalspieler Marcel Stoklasa vor einer schweren Runde, dürfte spätestens nach dem Sieg gegen Oberndorf eines Besseren belehrt worden sein. Für die Kurpfälzer scheint in dieser Saison (fast) alles möglich zu sein, am Sonntag steht eine lösbare Aufgabe auf dem Programm. Um 15 Uhr empfängt der TVK den TV Waldrennach in der Sporthalle der Bertha-Hirsch-Schule. Der Aufsteiger hat seine bisherigen vier Saisonspiele verloren und reist als Schlusslicht in die Quadratestadt – alles andere als ein klarer Mannheimer Sieg käme einer Überraschung gleich. mwh

