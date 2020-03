Käfertal bejubelt Platz zwei

Mannheim.Es war Werbung für den Faustball. Anders lassen sich die zwei Tage in der Mannheimer GBG Halle nicht beschreiben und Lokalmatador TV Käfertal trug seinen Teil dazu bei: Zum zweiten Mal nach 2018 belohnte sich der TVK bei der Endrunde der Deutschen Hallen-Meisterschaft mit der Silbermedaille. Im Endspiel unterlag Käfertal zwar dem haushohen Favoriten TSV Pfungstadt mit 1:3, bot aber nach der 1:0-Führung bis weit in den zweiten Satz hinein Paroli.

„Wenn sich der Sieger so freut, dann weiß man, dass man ein großes Spiel abgeliefert hat“, war TVK-Nationalspieler Marcel Stoklasa stolz auf die Leistung seines Teams. „Unser Ziel war eine Medaille und die hatten wir nach dem Halbfinalsieg schon sicher. Das Endspiel war für mich über weite Strecken völlig offen, wir hätten es auch durchaus gewinnen können“, lag Stoklasa mit seiner Analyse nicht falsch. Die Sätze zwei bis vier verlor der TVK zwar jeweils mit 7:11, hatte aber immer wieder seine Möglichkeiten für ein noch besseres Resultat. Bronze holte sich vor dem spannenden Finale der Staffelsieger der Bundesliga Nord, TV Brettorf, mit einem 3:1-Erfolg über den TV Schweinfurt-Oberndorf. Die weiteren Nordvertreter VfK Berlin und der TSV Hagen schieden nach der Vorrunde aus.

2021 im Europa-Pokal dabei

Gemeinsam mit den Meistern aus der Schweiz und Österreich sowie dem aktuellen Europapokalsieger aus Pfungstadt darf der TVK als Vizemeister im kommenden Jahr nun auch beim Final Four um den Europapokal teilnehmen. Als Austragungsort geplant ist derzeit Pfungstadt, doch auch Käfertal will sich bewerben. „Es wäre ein weiteres Faustball-Highlight in Mannheim“, will TVK-Vorsitzender Jörg Trinemeier nichts unversucht lassen, die Veranstaltung nach Mannheim zu holen.

Sportlich lief es für die Käfertaler Faustballer zunächst gar nicht. Erst nach vier verlorenen Sätzen in Folge waren die Gastgeber im Turnier angekommen. Das erste Gruppenspiel ging fast erwartungsgemäß mit 0:3 gegen Pfungstadt verloren und auch im für das Weiterkommen wichtigen zweiten Spiel gegen VfK Berlin lag das Team mit 0:1 zurück. „Danach sind wir ins Rollen gekommen. Mit dem Satzausgleich war die Handbremse gelöst“, strahlte Trinemeier. Plötzlich war die Stabilität da und die Käfertaler gewannen die folgenden drei Sätze zum 3:1-Endstand.

Das Halbfinale gegen den TV Brettorf am Sonntag wurde zu einer einseitigen Angelegenheit und ging mit 3:0 klar an den Ausrichter. „Da hatten wir auch etwas Glück, weil beim Gegner ein Leistungsträger verletzt ausfiel. Aber natürlich hätten wir auch bei seiner Teilnahme eine Siegchance gehabt“, gab TVK-Trainer Leo Goth zu Protokoll. „Im Endspiel haben wir mit diesem Rückenwind die Pfungstädter extrem gefordert und ihnen einen Satz abgenommen. Sie wurden durch uns zu einigen Auszeiten gezwungen. Wir haben gefightet und Pfungstadt somit sichtlich nervös gemacht“, sah Goth seine Mannschaft auf Augenhöhe mit den Hessen, die sich zuvor im zweiten Halbfinale gegen Schweinfurt-Oberndorf deutlich mit 3:0 behaupten konnten.

Über 3000 Zuschauer

Ein mehr als zufriedenes Fazit zog auch Jörg Trinemeier. Mit 1300 Zuschauern am ersten Tag und deutlich mehr am Sonntag wurde das erhoffte Ziel von 2500 Besuchern übertroffen. Insgesamt waren es an beiden Tagen etwa 3200 Zuschauer – so viele wie noch nie bei der dritten Auflage der DM in Folge in der GBG Halle. „Dies war nach unserem schlechten Auftakt ins Turnier nicht zu erwarten“, war Trinemeier angenehm überrascht. Die Austragung der DM wird für Käfertal somit nicht zum Minusgeschäft. Organisatorisch lief es optimal für den Ausrichter aus Mannheim. Rund 150 ehrenamtliche Helfer unterstützten die Veranstaltung. Im kommenden Jahr wird Mannheim als Ausrichter pausieren, aber vielleicht klappt es ja tatsächlich mit dem Endturnier um den Europapokal.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020