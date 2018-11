Käfertal hat einen Lauf

MANNHEIM.Viermal in Folge haben die Faustballer des TV Käfertal zuletzt als Sieger das Feld verlassen – die Mannheimer sind in der Ersten Bundesliga so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Heute um 15 Uhr empfängt das Team von Trainer Leo Goth den FBC Offenburg zum badischen Derby in der Sporthalle der Bertha-Hirsch-Schule – und möchte vor eigenem Anhang seine Erfolgsserie weiter ausbauen.

„Die Saison verläuft bislang außergewöhnlich gut für uns“, betont Käfertals Hauptangreifer Nick Trinemeier und führt aus: „Wir haben die Verletzungen von drei wichtigen Spielern deutlich besser kompensieren können, als ich gedacht habe.“

Mit 8:2 Zählern rangieren die Käfertaler auf Rang drei, Gegner Offenburg ist mit 4:2 Punkten Vierter, hat jedoch zwei Spiele weniger ausgetragen als der TVK. Trinemeier ist zuversichtlich, dass die Punkte in Mannheim bleiben: „Wir haben uns von Partie zu Partie in der zuerst ungewohnten Formation besser eingespielt und uns sehr gut auf den Gegner eingestellt. Wir stehen sehr kompakt in der Defensive und werden auch gegen Offenburg gute Chancen auf einen Sieg haben, wenn wir an die Leistung der vergangenen Spiele anknüpfen können.“

Gegen die Ortenauer wird der TVK aber sicherlich mehr gefordert werden als zuletzt beim glatten 5:0 gegen den chancenlosen Aufsteiger TV Waldrennach. mwh

