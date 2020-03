Käfertal II darf hoffen

Mannheim.Die Zweite Herren-Mannschaft der DJK Käfertal hat in der Tischtennis-Verbandsklasse einen wichtigen Sieg eingefahren. Durch den klaren 9:1-Heimerfolg über Schlusslicht VfB Mosbach-Waldstadt II kletterte das Team auf den drittletzten Rang, der zur Relegationsrunde berechtigen würde. Mit Dominik Schwarz stand im Käfertaler Kader Verstärkung aus der Ersten Mannschaft.

Die DJK II gewann alle drei Doppel. In den Einzeln zogen die Käfertaler dann auf 6:0 davon. Mosbach-Waldstadt konnte nur ein Duell für sich entscheiden. Paul Rebsam gewann zwei Einzel für die DJK II. Am Samstag empfängt die zuletzt spielfreie Erste Mannschaft zu Hause um 18 Uhr den 1. TTC Ketsch II. Die Käfertaler wollen die Tabellenführung verteidigen und weiter auf Meisterschaftskurs bleiben. Die DJK II könnte am Sonntag Schützenhilfe leisten. Der Drittletzte trifft um 14 Uhr ebenfalls in eigener Halle auf den FC Lohrbach, aktuell Zweiter und schärfster Verfolger der Ersten Mannschaft.

Erfolgreiche Generalprobe

Die Herren der DJK Wallstadt haben die Generalprobe vor dem mit Spannung erwarteten Bezirksliga-Derby gegen die DJK St. Pius erfolgreich bestritten. Der Tabellenfünfte besiegte zu Hause den SV Waldhilsbach mit 9:2. Nach zwei gewonnen Doppelbegegnungen zu Beginn bauten die Wallstädter den Vorsprung auf 7:1 aus und kamen zu einem souveränen Erfolg. Es war der erste Sieg der DJK in der Rückrunde. Am Freitagabend trifft Wallstadt nun um 20 Uhr auf den Ligazweiten DJK St. Pius, der sich im Kampf um die Meisterschaft keinen Patzer erlauben darf.

Die Neuhermsheimer müssen ihrerseits einen Doppelspieltag bestreiten. Bereits am Samstag, 14 Uhr, trifft die DJK St. Pius auswärts auf die Zweite Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim.

In der Bezirksklasse musste der SKV Sandhofen nach dem 8:8 bei den TTF Hemsbach die Tabellenführung erst einmal wieder abgeben. Allerdings hat das Team den Titel weiter in der eigenen Hand. Entscheidend könnte das Heimspiel am Samstag, 20 Uhr, gegen den direkten und punktgleichen Rivalen TSG Lützelsachsen werden. In Hemsbach lag Sandhofen schon mit 1:5 und 4:8 zurück, erkämpfte sich dann aber noch das Unentschieden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020