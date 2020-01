Käfertal jetzt alleine Spitze

MANNHEIM.Die Herren der DJK Käfertal haben auch ihr elftes Spiel in der laufenden Saison der Verbandsklasse gewonnen. Mit dem 9:1-Sieg beim TTV Heidelberg II übernahm das Team von Spitzenspieler Marc Adler zugleich die alleinige Tabellenführung. Den einzigen Punkt gaben die Käfertaler im dritten Doppel ab. Adler hielt sich in seinen zwei Einzeln schadlos.

Auch Dirk Recktenwald und Dominik Schwarz blieben bei ihren Siegen ohne Satzverlust. Michael Neves, Robert Hackmann und Paul Rebsam feierten ebenfalls Einzelerfolge für die DJK, die am Samstag, 18 Uhr, zu Hause auf den VfB Mosbach-Waldstadt II trifft.

Die zweite Mannschaft der DJK verlor beim Ligadritten BJC Buchen deutlich mit 1:9 und bleibt damit auf dem vorletzten Tabellenrang. Am Samstag, 18 Uhr, müssen die Käfertaler auswärts beim benachbarten 1. TTC Ketsch II ran.

In der Herren-Bezirksliga kassierte die DJK Wallstadt eine 3:9-Auswärtsniederlage bei der dritten Mannschaft des TTC Weinheim. Dennoch bleiben die Wallstädter auf dem guten vierten Platz. Das Duo Moritz Hardung/Lars Wagner gewann ein Doppel. In den Einzeln waren die Weinheimer dann aber zu stark für den Aufsteiger. Nur noch Stawrakis Garber und Dieter Hossner punkteten für die DJK. Durch den Sieg des TTV Weinheim-West II hat die am vergangenen Wochenende spielfreie DJK St. Pius die Tabellenführung vorerst verloren.

Spitzenspiel am Samstag

Die Neuhermsheimer empfangen die Bergsträßer nun am Samstag, 18.30 Uhr, in der heimischen Schulturnhalle zum Spitzenspiel. In der Hinrunde gewann die DJK in Weinheim mit 9:4.

Die dritte Damen-Mannschaft der SG Käfertal/Waldhilsbach gewann zum Rückrundenauftakt in der Verbandsklasse Nord bei der TTG Walldorf deutlich mit 8:2. Zu Beginn gewannen beide Mannheimer Doppel (Tina Stein/Beate Rüffer sowie Melanie Pahl/Bärbel Staiger) ihre Spiele. Auch in den Einzeln lief es gut für die SG: Melanie Pahl und Bärbel Staiger holten jeweils zwei Siege, während Tina Stein und Beate Rüffer je einen Punkt zum Erfolg beisteuerten. Die SG-Damen III belegen damit Platz fünf in der Verbandsklasse.

