Käfertal schiebt sich auf Platz vier

STUTTGART.Der TV Käfertal ist in der Faustball-Bundesliga der Herren auf den vierten Tabellenplatz vorgerückt. Die Mannheimer gewannen am Samstag mühelos beim Schlusslicht TV Stammheim mit 5:0-Sätzen (11:5, 12:10, 11:9, 11:8, 11:3). Dem TVK genügte eine durchschnittliche Leistung, der Sieg gegen die schon lange als Absteiger feststehenden Stuttgarter geriet nie in Gefahr.

„Es war sicherlich nicht das beste Spiel, das wir gemacht haben. Wir haben mit Hinblick auf die Deutschen Meisterschaften einiges ausprobiert. Dass wir trotzdem 5:0 gewonnen haben, spricht für sich“, bilanzierte Trainer Leo Goth. Im abschließenden Heimspiel gegen Hohenklingen peilt der TVK den sechsten Sieg in Folge an. Gespielt wird am Freitag ab 19 Uhr in der Sporthalle der Bertha-Hirsch-Schule. mwh