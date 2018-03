Anzeige

Mannheim.„Die Meisterschaft geht nur über Berlin“, sagte Reinhold Goth, Trainer des TV Käfertal (TVK), im Vorfeld dieser Zeitung – und er sollte recht behalten. Der TVK ist bei den Deutschen Faustball-Hallenmeisterschaften in der Mannheimer GBG Halle nur um Haaresbreite an einem Wunder vorbeigeschrammt. Im Finale unterlag der TVK dem Favoriten VfK Berlin vor rund 2000 Zuschauern mit 1:3. Die Hauptstädter zeigten nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen den Ahlhorner SV (1:3) eine starke Entwicklung im restlichen Turnierverlauf und sicherten sich nach dem Titel in der Feldsaison im vergangenen Sommer nun auch Gold unterm Hallendach.

„Die Freude ist riesengroß. Nach der Niederlage im ersten Spiel war Unruhe in der Kabine. Aber am Ende haben wir gezeigt, dass wir verdient Deutscher Meister sind“, sagte VfK-Trainer Roland Schubert nach der Siegerehrung. Dem TV Käfertal attestierte der Meistercoach „eine klasse Entwicklung“. Am Ende waren leichte individuelle Fehler aufseiten des TVK und die Defensive der Berliner im Endspiel ausschlaggebend. „Die Abwehr von Berlin war einfach Weltklasse“, musste Käfertals Felix Klassen anerkennen. „Gegen uns kann man nur gewinnen, wenn man hohes Risiko geht. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Punkte gemacht“, so Schubert.

Aber auch bei den Nord-Mannheimern dauerte es nach dem entscheidenden Punktverlust im vierten Satz des Finals nicht lange, bis die Trauer über die verpasste Meisterschaft einem Glücksgefühl wich. „Im ersten Moment ist die Enttäuschung riesengroß“, sagte TVK-Schlagmann Marcel Stoklasa und ergänzte: „Wir können stolz auf uns sein. Mit dem zweiten Platz hätte vor dem Turnier niemand gerechnet.“