Käfertal weiter ohne Gegentor

Mannheim.Mit einem Torfestival gegen die SpVgg Wallstadt II schoss sich der SKV Sandhofen an die Spitze der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II. Der SC Käfertal blieb auch gegen die SG Hohensachsen ohne Gegentor in der laufenden Spielzeit und ist Sandhofen auf den Fersen. Dagegen wartet die TSG Weinheim II nach der Niederlage gegen den TSV Amicitia Viernheim auf den ersten Punktgewinn. Die Spvgg Türkspor Edingen und der SV Laudenbach trennten sich mit 3:0.

Käfertal – Hohensachsen 5:0 (3:0)

Mit einer Leistungssteigerung zur Vorwoche hatte der SC Käfertal die Begegnung gegen die SG Hohensachen über die ganze Spieldauer fest im Griff und feierte so einen auch in der Höhe verdienten Sieg. Die Käfertaler erarbeiteten sich ein deutliches Chancenplus, während die SG sichtlich Schwierigkeiten hatte, ihrerseits Akzente zu setzen.

TSVA Viern. II – Weinh. II 5:3 (2:1)

In einem torreichen Nachbarschaftsduell zwischen dem TSV Amicitia Viernheim II und der TSG Weinheim II startete der TSV stark in die Partie. Insbesondere der Viernheimer Schlussmann Ben Koppelmann zeichnete sich durch zahlreiche gute Aktionen aus. Weinheim verkürzte zwar mehrfach, ging am Ende aber leer aus.

Sandhofen – Wallst. II 10:0 (2:0)

Etwa 37 Minuten gelang es der Spvgg Wallstadt II, dem SKV Sandhofen zu trotzen, ehe die Sandhofener in Führung gingen. In der zweiten Hälfte hatte Wallstadt dem technisch und läuferisch überlegenen SKV nichts mehr entgegen zu setzen.

Heddesh. II – Feudenh. 0:2 (0:2)

Top vorbereitet präsentierte sich der ASV Feudenheim im Spiel gegen den FV Fortuna Heddesheim II. Die Feudenheimer glänzten vor allem mit starkem Umschaltspiel, sowie durch ihre intensive Zweikampfführung. Sie hatten die Begegnung früh im Griff und siegten hochverdient.

Lützels. II – Schriesheim 2:4 (2:1)

Die TSG Lützelsachsen II startete munter in die Partie gegen den SV Schriesheim und ging zurecht mit der Führung in die Halbzeitpause. Der SV kam im Anschluss allerdings schlecht aus der Kabine, verschlief den Start in die zweite Hälfte und verlor so am Ende auch verdient gegen starke Schriesheimer.

Vogelstang – SG Viernh. 2:1 (0:0)

Der SSV Vogelstang schwächte sich gegen die SG Viernheim durch die frühe Rote Karte selbst, fand im Anschluss aber über viel Kampf ins Spiel und münzte dies Anfang der zweiten Hälfte in Zählbares um. Auch der Anschlusstreffer der Viernheimer konnte den verdienten Sieg des SSV nicht gefährden.

MFC Phönix – SG Mannh. 3:3 (0:2)

In einer fairen Partie begegneten sich der MFC Phönix und die SG Mannheim auf Augenhöhe und kamen zu einem leistungsgerechten Unentschieden. Kurz vor Schluss gelang es der SG, noch einmal in Führung zu gehen, ehe der MFC in der Nachspielzeit doch noch ausgleichen konnte.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020