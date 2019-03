Käfertaler erkämpfen Bronze

Mannheim.Die Herren des TV Käfertal haben bei der Deutschen Meisterschaft im Hallen-Faustball den dritten Platz erreicht. Im „kleinen Finale“ um Bronze bezwangen sie die Mannschaft des Ahlhorner SV am Ende mit 3:1 Sätzen. Den Titel holte der TSV Pfungstadt mit einem souveränen 3:0-Finalsieg gegen den TV Vaihingen/Enz.

Lautstark wurden die Mannheimer rund um Aufschlagspieler Nick Trinemeier vom Publikum nach ihrem Bronze-Sieg gefeiert. Dass es im letzten Jahr noch zu Platz zwei gereicht hatte, schien in diesem Moment niemanden zu interessieren. Dabei waren die Käfertaler in der Vorrunde am Samstag schon so gut wie ausgeschieden. Erst durch einen immensen Kraftakt sicherten sich die Kurpfälzer den Einzug ins Halbfinale. Nach der glatten 0:3-Niederlage im Auftaktspiel gegen den Topfavoriten und späteren Meister aus Pfungstadt musste die Mannschaft von Trainer Leo Goth das zweite und letzte Gruppenspiel gegen den TV GH Brettorf unbedingt gewinnen, um nicht auszuscheiden. Die Käfertaler gaben in den ersten beiden Sätzen jeweils deutliche Führungen aus der Hand und lagen schließlich 0:2 zurück. „Wir waren zwar teilweise vorne, aber haben uns nicht so sicher gefühlt“, sagte der Käfertaler Aufschlagspieler Nick Trinemeier im Anschluss an die Partie.

Glaube kehrt zurück

Auch im dritten Satz führte der TVK mit 8:5, als – wie schon zuvor – der Faden verloren ging. Die Brettorfer nutzten die Schwächephase und erarbeiteten sich mit dem Zwischenstand von 9:10 den ersten Matchball. Das Aus für die Käfertaler war zu diesem Zeitpunkt nicht nur möglich, sondern scheinbar nur noch eine Frage der Zeit. Die Mannheimer behielten jedoch die Nerven, wehrten den Matchball ab und kämpften sich vom Publikum lautstark angefeuert mit weiteren wichtigen Punkten zum 14:12-Satzgewinn – und zurück ins Spiel. „Danach wurden wir besser im Zuspiel und haben wieder an uns geglaubt“, resümierte Trinemeier. So gewannen die Käfertaler die beiden folgenden Sätze solide und verdient zum Halbfinal-Einzug. Faustball-Bundestrainer Olaf Neuendorf bezeichnete die Partie als das einzige gute Spiel, das er am Samstag gesehen habe. „Der Sonntag hat aber vieles wieder wettgemacht“, ergänzte der Hannoveraner.

Auch am Finaltag stand vor allem eine Mannschaft im Fokus: Der TV Käfertal. Im Halbfinale gegen den TV Vaihingen/Enz lagen Kapitän Dominik Mondl und Co. wieder mit 0:2 zurück. Mit einem erneuten Kraftakt kämpfte sich das Team in die Partie und hatte am Ende sogar einen Matchball, den die Vaihinger jedoch abwehren konnten. Die Schwaben profitierten bei ihrem Matchball dann von einem Fehler von Trinemeier, dessen Aufschlag die Leine berührte. Die Enttäuschung über die knappe Niederlage stand dem 1,92-Meter-Recken nach dem Spiel ins Gesicht geschrieben. Der Frust währte jedoch nur kurz: Im Spiel um Platz drei konnten die Kurpfälzer einen vergleichsweise ungefährdeten 3:1-Sieg gegen den Ahlhorner SV einfahren. Dieser war im Halbfinale mit 1:3 am späteren Meister TSV Pfungstadt gescheitert. „Es waren drei Spiele auf Augenhöhe, das war sehr, sehr anstrengend. Wir sind total glücklich und zufrieden mit der Bronzemedaille“, konstatierte der Angreifer nach dem Spiel.

Lob vom Trainer

Auch TVK-Trainer Reinhold „Leo“ Goth fand viele lobende Worte für sein Team: „Alle Spieler haben sich extrem gut verkauft. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft.“ Mit dem Publikum im Rücken hätten sie alles aus sich herausgeholt. Organisator und TVK-Vorsitzender Jörg Trinemeier freute sich nicht nur über die Leistung der Heimmannschaft, sondern auch, dass alles reibungslos verlaufen sei. „Mit 3000 Besuchern sind 500 mehr gekommen als im Vorjahr. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass das eine tolle Veranstaltung ist“, sagte er.

Auch im nächsten Jahr stünden er und sein Organisationsteam zur Verfügung. „Wenn die Liga uns fragt, veranstalten wir das Turnier gerne ein weiteres Mal hier in Mannheim.“ Das Einverständnis vom Bundestrainer hätten sie jedenfalls: „Mir gefällt es hier sehr gut. Die Stimmung ist erstklassig. Es passt einfach alles.“ Neuendorf fand, dass das Turnier mit dem TSV Pfungstadt einen verdienten Sieger bekommen habe. „Was Patrick Thomas im Finale gezeigt hat, war sehr stark.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019