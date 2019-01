Käfertaler Frauen müssen weiter zittern

MANNHEIM.Die Tischtennis-Damen der SG DJK Käfertal/Waldhilsbach II haben zum Rückrundenstart eine Auswärtsniederlage kassiert. Bei der TTG Birkenau verlor der Verbandsligist mit 5:8 und bleibt damit auf dem drittletzten Tabellenrang.

Teamsprecherin Heike Czech gab vor Spielbeginn eine Neuerung im Kader bekannt: „Christine Rödler muss aufgrund ihrer hervorragenden Leistung in der Vorrunde nun bei uns auf Punkt eins spielen.“ Doch die neue Spitzenspielerin musste in der Partie beim Vorletzten Birkenau gleich passen. „Leider ist sie kurzfristig erkrankt“, erklärte Czech, die zusammen mit Sabine Lehr zunächst ihr Doppel gegen die Birkenauerinnen Schmitt/Hördt gewann. Das Mannheimer Duo Kerstin Sommer/Tina Stein verlor gegen Müller/Blümle. „In den Einzeln war die Partie ausgeglichen, so dass wir sogar mit 5:4 in Führung gingen. Leider gingen die drei darauffolgenden Spiele alle im fünften Satz verloren – zwei davon jeweils mit 9:11 im letzten Satz“, sagte Czech.

Die DJK II geriet so mit 5:7 in Rückstand. Tina Stein unterlag Nicole Müller klar mit 0:3 und die 5:8-Niederlage im wichtigen Spiel um den Klassenerhalt war perfekt. „Wir sind dann doch enttäuscht gewesen, denn einen Punkt wollten wir mindestens mit nach Hause nehmen“, sagte Czech. Die Zähler im Einzel holten für die DJK II mit jeweils einem Sieg Sabine Lehr und Heike Czech. Kerstin Sommer punktete zweimal.

Vogelstang liefert harten Kampf

In der Herren-Verbandsklasse lieferte die DJK Vogelstang beim Dritten FC Lohrbach einen harten Kampf. Letztlich mussten sich die Mannheimer dem Favoriten aber mit 6:9 geschlagen geben. Vogelstang geriet zunächst mit 1:5 in Rückstand. Und als Lohrbach auf 7:3 wegzog, sah alles nach einer klaren Sache aus. Doch Paul Rebsam und Dirk Recktenwald gewannen ihre Partien und verkürzten auf 5:7. Gerhard Reichelt unterlag dann dem Lohrbacher Paul Zeus knapp mit 1:3. Eugen Wichert holte für die DJK den sechsten Punkt. Marc Farrenkopf blieb jedoch in seiner Partie chancenlos, verlor mit 0:3 und die Mannheimer fuhren einmal mehr ohne Punkte nach Hause. Am 26. Januar empfängt die DJK, die nur Drittletzter ist, zu Hause den TTV Mühlhausen.

In der Bezirksklasse wechselte Stawrakis Garber vom Bezirksligisten DJK St. Pius zur DJK Wallstadt. Er gab beim 9:4-Erfolg des Ligazweiten über die Zweite Mannschaft der DJK St. Pius sein Debüt. bol

