Käfertaler Herren haben die Relegation sicher

MANNHEIM.Die Tischtennis-Herren der DJK Vogelstang müssen weiter bangen. Der Vertreter der Verbandsklasse verlor sein Auswärtsspiel gegen den BJC Buchen deutlich mit 2:9. Die Mannschaft um Kapitän Robert Hackmann liegt zwar weiter auf dem siebten und damit ersten Nichtabstiegsrang. doch der Vorsprung auf den Drittletzten TTV Mühlhausen beträgt nur zwei Zähler. Gegen Buchen holte das DJK-Duo Hackmann/Paul Rebsam in den Eingangsdoppeln einen Zähler. Doch in den Einzeln gewann dann nur noch Gerhard Reichelt ein Spiel für den Tabellensiebten.

Verbandsliga Damen

Die Damen der SG Käfertal/Waldhilsbach II könnten den Klassenerhalt in der Verbandsliga am Freitagabend perfekt machen. Die Mannschaft um Spielführerin Kerstin Sommer peilt um 20 Uhr einen Auswärtssieg gegen Tiefenbronn an. Der Gegner der SG liegt auf Platz vier, hat aber keine Aufstiegschancen mehr. „Darin liegt vielleicht unsere Chance“, sagt Spielerin Heike Czech.

Bezirksliga

In der Bezirksliga hat die DJK Käfertal das Mannheimer Derby zu Hause gegen die DJK St. Pius mit 9:3 für sich entschieden und sich damit zugleich endgültig Platz zwei gesichert. Damit nimmt das Team um Kapitän Dominik Schwarz zumindest schon einmal an den Aufstiegsspielen zur Verbandsklasse teil. St. Pius bleibt Tabellendritter. Die Käfertaler gewannen zwei der drei Eingangsdoppel. Das Duo der DJK St. Pius, Moritz Müller/Patrick Merz, kam zu einem knappen Fünf-Satz-Erfolg über Michael Matt/Lars Hörner und die Neuhermsheimer verkürzten auf 1:2. In den Einzeln lieferten sich die Akteure beider Teams packende Duelle. Käfertal ging mit 5:1 und 6:2 in Front. Letztlich machte DJK-Spieler Christopher Mager mit einem spannenden 3:2-Erfolg über Moritz Müller den 9:3-Erfolg perfekt. Im vorletzten Saisonspiel trifft die DJK Käfertal am Samstag um 18 Uhr in eigener Halle auf den TTV Mühlhausen II. Die DJK St. Pius muss ebenfalls am Samstag um 17.30 Uhr beim TTC Weinheim III antreten.

Bezirksklasse

In der Bezirksklasse Rhein-Neckar hat die DJK Wallstadt das Gipfeltreffen gegen Spitzenreiter TTV Weinheim-West II mit 7:9 verloren. Bei drei Punkten Rückstand auf die Bergsträßer ist der Titel damit außer Reichweite. Zugleich hat Wallstadt nur noch zwei Punkte Vorsprung auf SKV Sandhofen. bol

