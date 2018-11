Kalt wie eine Hundeschnauze

Mannheim.Schon beim Aufwärmen läuft bei Vito Pasculli alles nach Plan. Der schwächere linke Fuß wird beim Torschuss trainiert, in der Partie stellt sich heraus: Pasculli trifft. Zehnmal lief der Torjäger in dieser Saison für den ASV Feudenheim auf, zehn Tore erzielte er bisher. Auch in der letzten Saison beim SC Käfertal II galt das Motto: 24 Spiele, 24 Tore, Pasculli trifft immer.

Mit seiner

...