Kampf dem Schlendrian

Ilvesheim.Mit Siebenmeilenstiefeln eilt die SpVgg Ilvesheim in der Fußball-Kreisklasse A II der Meisterschaft entgegen. Dass es dem Team von der Insel aber nicht überall leicht gemacht wird, wurde insbesondere am vergangenen Wochenende deutlich, als sich die SpVgg zu einem 4:2-Sieg beim neuen Tabellenvorletzten SG Hohensachsen mühte. „Es war ein ganz anderes Spiel als in der Vorrunde“, verweist Ilvesheims Trainer Marco Annese an den 12:0-Sieg aus dem Hinspiel.

„Der Gegner hat uns alles abverlangt und wir haben uns schwergetan, das Ganze spielerisch zu lösen. Die Partie war bis zum Schluss offen, aber die Einstellung und Kampf waren bei meiner Mannschaft da.“ Dass sein Team die Steilvorlage mit dem Elf-Punkte-Polster nun auch ins Ziel bringen will, ist klar. Nur zwei Tage nach dem knappen Sieg an der Bergstraße begrüßte Annese 21 Mann zum Training im Kader – seinen kompletten Kader.

„Das ist schon erstaunlich zu dieser Jahreszeit. Aber man sieht, dass die Jungs unbedingt wollen.“ Mit Beginn der Rückrunde beginnt für die führenden Clubs oftmals auch die Phase, in der leicht der Schlendrian einkehrt. Doch dem setzt Annese bereits den Riegel vor. „Wir schauen von Spiel zu Spiel und nehmen niemanden auf die leichte Schulter. Wir rechnen auch nicht und wissen, dass wir noch lange nicht durch sind.“

Schüler trifft auf Mentor

In den nächsten Wochen warten auf die Ilvesheimer schwere Spiele. Den Auftakt macht die Partie bei Fortuna Heddesheim II, der sich nach durchwachsenem Saisonstart inzwischen bis in die Spitzengruppe vorgeschossen hat. Es wird nicht nur ein Spiel zwischen dem Tabellendritten und Primus, sondern auch ein Duell zwischen Mentor und Schüler: Fortuna-Trainer Thomas Jöhl war einst beim VfL Neckarau Anneses Coach.

„Ich habe mich immer mit ihm menschlich super verstanden und weiß, dass er seine Mannschaft heiß machen wird“, erwartet Annese ein enges Spitzenspiel. wy

