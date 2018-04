Anzeige

Mannheim/Hamburg.Diesmal wartet in der Feldhockey-Bundesliga kein Doppelspielwochenende auf die Herrenteams des Mannheimer HC und TSV Mannheim Hockey. Während der amtierende deutsche Meister MHC den starken Aufsteiger Düsseldorfer HC heute um 17 Uhr am Neckarplatt zu Gast hat, müssen die TSVMH-Herren am Sonntag erneut auswärts ran, wenn sie beim UHC Hamburg antreten (12 Uhr).

„Uns tut es gut jetzt nur ein Spiel zu haben und das auch noch zu Hause, denn wir haben viele angeschlagene Spieler“, weiß MHC-Trainer Michael McCann, dass die letzten Wochen nicht spurlos am Team der Blau-Weiß-Roten vorbei gegangenen sind. „Düsseldorf hat eine junge starke Mannschaft, aber wenn wir erneut ins Final Four einziehen wollen, dann ist für uns ein Sieg Pflicht“, weiß der Australier wie eng der Kampf um die Top-Vier ist.

Punkte für den Ligaerhalt wollen heute (17 Uhr) die Herren des Feudenheimer HC in der 1. Regionalliga Süd gegen den Rüsselsheimer RK sammeln. and