Kampf um Platz fünf

Anzeige

Surbiton.Nach der knappen 0:1-Viertelfinalniederlage gegen den deutschen Meister UHC Hamburg, mussten die Damen des Mannheimer HC gestern beim EuroHockey Club Cup im englischen Surbiton im Kampf um die Plätze fünf bis acht ran. Dabei feierte der deutsche Vizemeister aus Mannheim gegen den irischen Meister University Club Dublin HC einen 2:1 (1:1)-Sieg und zog damit ins Spiel um Platz fünf am Sonntag (12.45 Uhr MESZ/Livestream auf www.eurohockeytv.org) ein.

Der Gegner der MHC-Damen wurde gestern Abend zwischen dem weißrussischen Meister HC Victorya Smolevichi und dem englischen Meister und Gastgeber Surbiton HC (Spielende nach Redaktionsschluss) ermittelt. Das erste Ausrufezeichen im gestrigen Spiel setzte Dublin, als MHC-Keeperin Lisa Schneider bereits nach zwei Minuten zu einer Glanzparade gezwungen war und es sollten auch die Irinnen sein, die in der 21. Minute durch Sorcha Clarke mit 1:0 in Führung gingen. Emma Förter konterte das Dubliner Führungstor allerdings rasch mit dem 1:1-Ausgleich (23.). Der MHC war das überlegene Team, doch erst im Schlussviertel erlöste Maxi Pohl mit dem 2:1 (55.) die Blau-Weiß-Roten vom Neckarplatt. and