Kampfabend mit Derby-Charakter

Mannheim.Die Fight Night kehrt zurück. Am Samstag, 20. Oktober, findet die zwölfte Ausgabe in der Mannheimer GBG Halle statt. Ab 19 Uhr heißt es wieder „Ring frei für Muay Thai“. Ein Lokalduell ist der erste Höhepunkt des Abends. In der Klasse bis 72,5 kg treffen Eugen Hinkel (Black Scorpions Mannheim) und Marco Henschke (Thai-Bombs Mannheim) aufeinander.

Auch im Muay-Thai-Kampf in der Gewichtsklasse bis 67 kg steckt Brisanz. Pavel Magureanu (Nubia Sports Wiesbaden) geht gegen Eduard Domke (Fight Fever Bruchsal) in den Ring. Ebenfalls im Muay Thai (bis 72 kg) fordert Farid Delier (Thai-Bombs) den Deutschen Meister Omid Safdari (Sugrib Gym Kaufbeuren) heraus. Insgesamt bereiten die Thai-Bombs 15 Kämpfe vor. Tickets und Infos gibt es unter www.fight-night-mannheim.com. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018