Kampfspiel droht

Leutershausen.Die Handballer der SG Leutershausen haben in der Dritten Liga ein Heimspiel vor der Brust. Am Samstagabend erwarten die Roten Teufel die MSG Groß-Bieberau/Modau in der Leutershausener Heinrich-Beck-Halle. Anwurf ist um 19 Uhr.

Das Hinspiel in Groß-Bieberau entschieden die Roten Teufel mit 29:26 für sich. Es war das erste Auswärtsspiel der Saison und fand Anfang September statt. Damals erzielte SGL-Kapitän Niklas Ruß stolze zwölf Tore, sechs davon vom Siebenmeterstrich. Zudem war Philipp Bauer (nun HSV Hamburg) siebenmal erfolgreich. Die MSG hat aus den vergangenen fünf Partien sechs Zähler geholt und zuletzt zwei Heimspiele gegen die HSG Hanau und den TV Gelnhausen gewonnen.

SGL-Trainer Marc Nagel meint: „Im Hinspiel haben wir lange zurückgelegen, in der zweiten Halbzeit wurde es dann zu einem heißen Tanz, Manel Cirac hatte auch ziemlich früh dreimal zwei Minuten kassiert. Letztendlich haben wir glücklich gewonnen. Nun haben wir zuletzt fünf gute Halbzeiten gespielt, nur die ersten 30 Minuten gegen Magdeburg waren nicht okay. Groß-Bieberau wird körperbetont spielen, eine gute 5:1-Deckung hinstellen. Für uns wird es darauf ankommen, keine leichten Ballverluste zu produzieren.“ sgl