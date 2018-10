Kantersieg als Reaktion

Hamburg.Ausgerechnet im letzten Spiel der Bundesliga-Hinrunde hat es die Herren des Mannheimer HC dann doch erwischt: Beim UHC Hamburg kassierten die Blau-Weiß-Roten am Samstag mit 1:2 (1:1) die erste Saisonniederlage. Die Reaktion auf das erste Negativerlebnis konnte sich gestern allerdings sehen lassen, denn beim Harvestehuder THC feierten die MHC-Herren im ersten Rückrundenspiel einen 6:0 (3:0)-Kantersieg.

„Ich weiß nicht, wo die Mannschaft heute diese Kraft hergenommen hat, einfach unfassbar“, lobte MHC-Coach Michael McCann sein Team, das im Gegensatz zu den beiden zuletzt spielfreien Clubs aus Hamburg am vergangenen Wochenende viele Körner beim EHL-Einsatz in Barcelona ließ. „In dieser Höhe haben wir noch nie beim HTHC gewonnen und bis auf Michael Körper hatten sie alles an Bord“, staunte der australische Trainer. „Harvestehude hätte sich auch nicht beschweren können, wenn wir noch höher gewinnen“, hatte McCann angesichts des Erschöpfungsgrades seiner Mannschaft nicht mit einer solch dominanten Vorstellung gerechnet.

MHC-Spielführer Jan-Philipp Fischer eröffnete mit dem 1:0 (8.) den Torreigen, den Guido Barreiros und Rob Farrington per Doppelschlag (21. Minute) fortsetzten. „In der Halbzeit haben wir dann besprochen, dass wir so weiterspielen wollen, um diese Führung ins Ziel zu bringen – und dann machen wir in Hälfte zwei noch mal drei Tore“, sagte McCann, dessen Vorgabe durch die Treffer von Gonzalo Peillat (42./ Strafecke und 45./Strafecke) und das Tor von Frederik Hillmann (51.) mehr als erfüllt wurde.

Noch am Vortag hatte sich der Kräfteverschleiß der Mannheimer bemerkbar gemacht. „Der UHC Hamburg wirkte einfach frischer als wir, und sie waren sehr effektiv. Trotzdem haben wir auch dort ein gutes Spiel gemacht. Es tut schon weh, wenn man dann ohne Punkte dasteht“, bilanzierte McCann. Das zwischenzeitliche 1:0 (22.) durch Guido Barreiros war am Samstag nicht genug, um ungeschlagen zu bleiben. and

