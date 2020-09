Kantersieg für Rheinau

MANNHEIM.In der Fußball-Kreisklasse A, Staffel 1, startete die TSG Rheinau mit einem deutlichen Sieg gegen den SV Altlußheim eindrucksvoll in die neue Saison und untermauerte als Dritter der Vorsaison seine Favoritenrolle. Aufsteiger TSV Neckarau II setzte sich in einer umkämpften Partie gegen den SV Seckenheim durch. Mit dem FC Türkspor II wusste auch der zweite Aufsteiger auf Anhieb zu überzeugen.

V. Neckarh. – Oftersheim 2:3 (0:1)

In einer engen Partie setzte die SG Oftersheim gegen den zunächst spielbestimmenden FC Viktoria Neckarhausen durch Konter die nötigen Nadelstiche. Nach einer starken Phase der SGO in Hälfte zwei, kam der FC durch Doppeltorschütze Fuchs noch einmal ran, drückte in einer hitzigen Schlussphase aber vergeblich auf den Ausgleich.

Seckenh. – Neckarau II 1:3 (1:1)

Der aus der Kreisklasse B1 aufgestiegene TSV Neckarau II startete mit einem Sieg gegen den SV Seckenheim in die neue Spielzeit. Die Seckenheimer kontrollierten zwar die erste Hälfte, ließen sich jedoch durch den Ausgleich kurz vor der Pause aus der Ruhe bringen. In Hälfte zwei wusste der TSV dann seine Chancen konsequenter zu nutzen.

Ketsch II – Pfingstberg 1:1 (1:0)

In der Begegnung zwischen der Spvgg Ketsch II und dem SC Pfingstberg konnten die Ketscher aus ihrem Chancenplus keinen Profit schlagen. Nach dem späten Ausgleich der Pfingstberger, hatten beide Teams kurz vor dem Abpfiff noch einmal die Chance auf den Sieg.

Rheinau – SV Altlußheim 5:0 (3:0)

Der Tabellendritte der vergangenen Saison, TSG Rheinau, bekam in einer einseitigen Begegnung vom tief stehenden SV Altlußheim kaum Gegenwehr. Nach der verdienten Halbzeitführung machte die dominante TSG in Hälfte zwei alles klar und verwaltete das Ergebnis souverän.

Hirschacker – O. Neulußh. 1:1 (1:0)

In einer ansehnlichen Kreisklasse-Partie begegneten sich der FC Badenia Hirschacker und die SC Olympia Neulußheim auf Augenhöhe und kamen so zu einem leistungsgerechten Unentschieden.

Bosna Mannh. – Rohrhof 1:2 (1:1)

Der FK Bosna Mannheim hatte bis zum Ausgleich kurz vor der Pause gegen den SV Rohrhof alles im Griff, machte sich im Anschluss durch individuelle Fehler das Leben schwer und kam in einem weitestgehend ausgeglichenen Spiel trotz guter Möglichkeiten kurz vorm Schluss nicht mehr zum Ausgleich.

Turanspor – FC Türkspor II 1:3 (1:1)

Nach einer Blitzführung des 1. FC Turanspor durch einen Foulelfmeter in der ersten Minute und dem schnellen Ausgleich des FC Türkspor II brachte eine Gelb-Rote Karte kurz vor der Pause bis dahin gut aufgelegte Turansporer aus dem Konzept. In Unterzahl hatte Turanspor dem FC Türkspor nur noch wenig entgegen zu setzen.

