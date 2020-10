Katastrophen-Start, Aufholjagd – und doch verloren

Viernheim.Das Derby der Handball-Badenliga zwischen dem TSV Amicitia Viernheim und dem TV Friedrichsfeld war selten hochklassig, aber dafür spannend. Dabei mussten beide Teams durch ein Wechselbad der Gefühle, ehe am Ende die Südhessen mit 31:28 (17:10) einen – daran gab es keine Zweifel – verdienten Heimsieg feierten.

„Endlich zwei Punkte“, atmete Viernheims Trainer Christian Müller am Samstagabend nach den nervenaufreibenden 60 Minuten und zuvor mageren 1:3 Zählern kräftig durch und man merkt ihm an, dass die jüngsten Auftritte ihm so gar nicht schmeckten. Friedrichsfelds Trainer Marco Dubois erlebte indes einen völlig missglückten Start seiner Mannschaft: Nach vier Minuten hieß es 0:4, nach elf Minuten 2:10 – da schien die Partie bereits vorzeitig entschieden. Der TVF bekam vor allem Ernst Mantek nicht in den Griff, der mit seinen Treffern immer wieder Nadelstiche setzte. „Wir haben viel zu viele Fehler fabriziert und genau so gespielt, wie wir es unbedingt vermeiden wollten“, so der Coach, der mit einer stabilen, sicheren Spielweise den nach den Vorergebnissen unter Druck stehenden Viernheimern den Wind aus den Segeln nehmen wollte.

Immerhin lief auf Friedrichsfelder Seite dann allmählich Raimonds Trifanovs heiß und sorgte dafür, dass seine Mannschaft nicht noch weiter ins Hintertreffen geriet. Beim 8:13 (21.) hatten sich die Gäste wieder herangepirscht, Viernheim konterte allerdings und ging mit einer wieder sicheren 17:10-Führung in die Halbzeitpause.

In der Kabine fand Dubois dann offensichtlich die passenden Worte, denn sein Team begann engagiert, verkürzte binnen sieben Minuten auf 15:18 und überstand auch eine kurzzeitige doppelte Unterzahl unbeschadet.

„Da waren wir uns sicher, dass wir noch was holen könnten“, ließ sich auch Friedrichsfelds Sprecher Florian Kuhn vom Höhenflug seines Teams anstecken. Nach dem 20:24 (47.) trafen die Gäste viermal in Folge, egalisierten zum 24:24 und schienen zehn Minuten vor Ende die Partie tatsächlich noch kippen zu können.

„Da sah es gar nicht gut für uns aus. Aber zum Glück hatten wir Dennis Hoffmann im Tor“, sah TSV-Amicitia-Trainer Müller in ihm den Matchwinner: „Er hat uns am Ende den Sieg festgehalten. Er war überragend, als es darauf ankam.“

Dem widersprach Dubois nicht: „Man hat schon gesehen, welch Qualität Viernheim im Kader hat“, zollte er den Südhessen Respekt, nachdem sie sich in der Schlussphase über 26:24 und 28:27 (56.) den 31:28-Sieg verdienten. „Mit unserer Leistung in der ersten Viertelstunde kann ich natürlich gar nicht zufrieden sein, aber danach haben wir super gekämpft. Da haben meine Jungs Charakter gezeigt“, bilanzierte Dubois.

Heddesheim – Plankstadt 26:22

Auch die Heddesheimer feierten endlich ihren ersten Heimsieg, mussten gegen Plankstadt aber wieder mehr zittern, als ihnen lieb war. In der ersten Hälfte lief die SGH meist einem knappen Rückstand hinterher, führte kurz nach der Pause beim 14:12 (37.) erstmals mit zwei Toren.

Doch Plankstadt konterte, egalisierte noch mehrfach bis zum 22:22 (55.), ehe die Heddesheimer den längeren Atem hatten und mit einem 4:0-Lauf in den letzten vier Minuten den Heimsieg sicherten. „Wichtig war, dass wir uns in der Abwehr mit zunehmender Dauer stabilisiert haben und auch in der zweiten Hälfte offensiv mehr Zug zum Tor entwickelten“, so SGH-Pressesprecher Theo Geiger. me

