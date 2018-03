Kaum Spieler, wenig Tore

Anzeige

MANNHEIM.Der Rückrundenstart für den VfL Kurpfalz Neckarau II in der Fußball-Kreisklasse A I lief bislang noch nicht nach Wunsch. Insbesondere das 1:6 gegen den VfR Mannheim II tat weh und verfrachtete die Neckarauer wieder mitten in den Abstiegskampf. „Der Spielermangel macht uns zu schaffen, es hagelt Absagen“, sagt VfL-Trainer Sven Paulsen. „Gegen den VfR habe ich um zehn Uhr morgens drei Absagen erhalten, zudem gingen die Sperren in der ersten Mannschaft auch an uns nicht spurlos vorbei.“

Noch im vergangenen Sommer stand die A-Klassen-Mannschaft des VfL Kurpfalz nach dem Abgang von Marco Annese und dem Zusammenbruch des Teams auf dem Prüfstand. Mit einem kleinen Kader der zweiten Mannschaft, der regelmäßig Anleihen aus dem großen Pool des Landesliga-Teams erhalten sollte, wurde die Saison angegangen. Droht dieses Konzept nun zu scheitern? Paulsen verneint vehement. „Wir werden bis zum Saisonende auf jeden Fall zu jedem Spiel eine Mannschaft stellen können. Ob diese wettbewerbsfähig ist, kann ich immer nur von Woche zu Woche absehen.“

Großes Manko bei den Neckarauern ist auch die Torausbeute. Ein ausgemachter „Knipser“ fehlt an allen Ecken und Enden. „Stürmer sind bei uns Mangelware. Die Torausbeute hat aber auch damit zu tun, dass wir nicht eingespielt sind, da jeden Sonntag eine andere Mannschaft auf dem Platz steht“, begründet Paulsen. Weitergehen soll es auch in der nächsten Saison mit ihm in Neckarau – mit einem neuen Konzept, das in den kommenden Wochen noch verfeinert werden soll.