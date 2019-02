Kein Sieger, aber viele Gewinner

Leutershausen.„Saase, wir hören nichts!“, singt der SGL-Fanclub acht Minuten vor dem Ende des Hirschberger Ortsduells in der 3. Handball-Bundesliga. Beim Spielstand von 21:17 für die SG Leutershausen sind Großsachsens Fans tatsächlich ruhig geworden. Das ändert sich in den Schlussminuten ganz schnell. „Saase ist der geilste Club der Welt“ schallt es von rechts oben auf das Parkett der Heinrich-Beck-Halle. Der TVG holt dank seiner unglaublichen Moral noch das 21:21. Es ist das gerechte Ergebnis eines spannenden und fairen Derbys.

Während die Gäste das Remis wie einen Sieg feiern, stehen die Roten Teufel etwas ratlos auf dem Parkett. „Im Moment fühlt es sich nach einem verlorenen Punkt an. Wir hatten die Möglichkeit, den Sack zuzumachen. Aber am Ende haben wir im Angriff keine Lösungen mehr gefunden“, sagt SGL-Kapitän Niklas Ruß. „Am Ende waren wir nicht abgebrüht genug.“

Darin sieht sein Pendant, TVG-Kapitän Jonas Gunst, das ausschlaggebende Plus für Großsachsen. „Beim 16:20 habe ich, ehrlich gesagt, auch nicht mehr so richtig an einen guten Ausgang geglaubt. Es war nicht selbstverständlich, dass wir uns noch einmal zurückkämpfen. Aber während in den letzten Duellen Leutershausen in der Schlussphase immer cleverer war, haben wir das diesmal souverän gelöst. Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft.“

Vorangegangen war ein Derby, wie es sich die 1100 Fans und vor allem die Spieler selbst erhofften: Heiß umkämpft, immer spannend, immer fair. „Vielen Dank an alle, die da waren. Vor so vielen Menschen Handball zu spielen, ist das Beste, das es für einen Spieler gibt“, sagt Gianluca Pauli, treffsicherster Schütze der SGL. Und den Sportlichen Leiter des TVG, Thomas Zahn, juckt es bei der grandiosen Stimmung in der Halle fast schon wieder selbst in den Händen. „Ich bin voller Adrenalin. Der Punkt war für uns extrem wichtig. Nicht nur der Tabelle wegen. Er tut der Mannschaft extrem gut.“

Die Großsachsener treten in Leutershausen mit der gewohnten Leidenschaft auf, finden zunächst aber gegen den sicheren Mittelblock mit Manel Cirac und Hendrik Wagner kaum ein Durchkommen. Die SGL steckt die frühe Sprunggelenkverletzung von Spielmacher Philipp Jaeger (2.) zunächst gut weg, führt nach elf Minuten mit 5:2, doch rund läuft es nicht im Angriffsspiel.

Defensive prägt das Spiel

Nach der Auszeit von Stefan Pohl in der elften Minute dreht der TVG die Partie, liegt zur Pause mit 11:10 in Führung. Bis zur 39. Minute verteidigt Großsachsen den Vorsprung, ehe die SGL aufdreht und lange wie der sichere Sieger aussieht.

SGL: Hübe, Döding (ein Siebenmeter); F. Jaeger (2), Bernhardt, Schwarz, Rolka (2), Stippel (1), Ph. Jaeger, Ruß (2), Cirac, Gasser, Wagner (3), Seganfreddo (3), Pauli (8/6).

TVG: Sitter (1), Boudgoust (zu einem Siebenmeter); J. Gunst (2), Kernaja, Fath, Triebskorn (8), Schulz (2), Spilger, Ph. Gunst, Kadel, Unger, Straub, Reisig (2), Buschsieper (4/4), Hildebrandt (2). AT/ü

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019