„Keine leichte Aufgabe“

So kommt der 20-jährige Rückraumspieler Marlon Lierz vom Liga-Konkurrenten Friedrichsfeld zurück nach Heddesheim, wo er bereits in der A-Jugend-Bundesliga am Ball war und danach bei der SG Leutershausen im Zweitliga-Kader stand. Zudem haben sich die SGH-Verantwortlichen noch die Dienste von zwei Linkshändern gesichert: Björn Skade vom Liga-Konkurrenten HSV Hockenheim ist auf Rechtsaußen zu Hause, Christian Fendrich, der noch im Drittliga-Kader der HG Oftersheim/Schwetzingen steht, soll aus dem Rückraum für die vermeintlich einfachen Tore sorgen. „Er ist mit seinen 1,95 Meter und seiner Wurfkraft eine sehr gute Ergänzung auf der halbrechten Position zu Sandro Pagliara, der ein komplett anderer Spielertyp ist, seine Stärken eher im Eins-gegen-Eins hat“, so Schmid.

Im Abstiegskampf hoffen die Handballer des TV Friedrichsfeld auf einen Überraschungscoup: Das Team des Trainer-Duos Marco Dubois und Björn Erny muss morgen um 18 Uhr bei der SG Pforzheim/Eutingen II ran, die als Fünfter gerade in eigener Halle immer wieder starke Leistungen abruft.

Friedrichsfeld nach Pforzheim

Die Friedrichsfelder wollen mit viel Kampfgeist versuchen, den technisch visierten Gastgebern das Leben schwer zu machen. „Für uns geht es darum, alles zu geben. In unserer Situation gibt es keine Schönheitspreise“, betont TVF-Sprecher Florian Kuhn. Als Drittletzter, punktgleich mit dem Vorletzten St. Leon, sieht es gar nicht gut aus für die Friedrichsfelder, doch Kuhn ist sich sicher, dass man sich aus dem Abstiegsstrudel befreien wird: „Auch wenn es möglich ist, dass dieses Jahr nur der Letzte absteigt, so kann es nicht unser Anspruch sein, als Vorletzter über die Ziellinie zu kommen. Wir haben noch einige Spiele, in denen wir punkten können, in denen wir punkten müssen – und dann können wir auch noch ein paar Plätze gutmachen.“

