Ketsch organisiert Endrunde

Ketsch.Die Badische Meisterschaft im Ü-Fußball findet am Samstag, 29. Juni 2019 bei der SpVgg Ketsch statt. Für die Kleinfeldmeisterschaften können sich ab jetzt Männer-Mannschaften in den Altersklassen Ü 40, Ü 50 und Ü 60 sowie Ü 35-Frauen-Teams melden.

Bei den Ü-40-Männern starten die Meisterschaften mit einer Qualifikationsrunde in den Fußball-Kreisen Mosbach, Bruchsal und Karlsruhe. Interessierte Mannschaften können sich beim Ü-Fußball-Beauftragten des Kreises melden. Die Endrunde wird dann am 29. Juni in Ketsch ausgespielt. Die Badische Meisterschaft der Ü-50-Männer und Ü35-Frauen beginnt mit der badischen Endrunde am 29. Juni 2019. Die Siegermannschaften qualifizieren sich für die Süddeutsche Meisterschaft am Samstag, 27. Juli bei der SpVgg Mögeldorf 2000 in Nürnberg (Bayrischer Fußballverband).

Die Badische Meisterschaft Ü40-Männer Großfeld findet in Absprache zwischen den Vereinen, Kreisen und dem bfv zu einem anderen Zeitpunkt statt. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019