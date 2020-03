Kicker lassen Vorsicht walten

Mannheim.Als am späten Donnerstagnachmittag bereits der Hessische Fußball-Verband (HFV) aufgrund der Corona-Krise die Einstellung des kompletten Spielbetriebs ankündigte, schienen die Fußballer in Baden und damit auch die Kicker im Fußballkreis Mannheim noch auf der Insel der Glückseligen zu sein. Generelle Spielabsagen waren offiziell noch kein Thema, allenfalls Spielverlegungen sollten unkompliziert möglich gemacht werden, wenn Spieler in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet waren. Am Freitagmorgen kam dann aber vom Badischen Fußball-Verband (bfv) doch noch die Mitteilung, dass der Spielbetrieb in Pokal und Meisterschaft ab der Verbandsliga abwärts für mindestens zwei Wochen bis zum 23. März ausgesetzt wird.

„Von Anfang an war geplant, dass die Landesverbände eine gemeinsame Lösung fahren. Insgesamt wollten wir eine gemeinsame Lösung und keinen Flickenteppich. Leider sind bereits andere Landesverbände vorgeprescht“, erklärt Mannheims Kreisvorsitzender Harald Schäfer das unglückliche Bild, das sich zum Wochenende hin ergeben hatte. „Letztlich konnten wir nicht so tun, als wenn nichts wäre“, ist auch der Chef der Mannheimer Kicker nicht glücklich über die jüngste Außendarstellung der Verbände.

Viel wichtiger ist nun aber die Frage, wie es weitergeht. „Wir haben am Samstag die erste turnusmäßige Verbandsvorstandssitzung und da wird mit Sicherheit intensiv diskutiert werden. Ich denke, es hilft am Ende nur eine Gesamt-DFB-Lösung“, sagt Schäfer. „Weniger problematisch sind die Jugend-Spielklassen im Kreis, da sollte man lokal eine Lösung finden. Generell habe ich aber wenig Hoffnung, dass wir vor Mai oder Juni wieder auf den Platz zurückkehren können.“

Wenig Hoffnung auf Besserung

Schäfer geht sogar so weit, auch vom Trainingsbetrieb abzuraten. „Wir können den Vereinen nichts vorschreiben. Aber prinzipiell sehe ich es so, dass es nicht sinnvoll ist zu trainieren, wenn derzeit auch nicht gespielt wird.“

Nach dieser Maßgabe verfährt beispielsweise Verbandsligist VfR Mannheim, der am Freitagmittag sein Nachwuchszentrum geschlossen und den Trainingsbetrieb der Jugendabteilung bis auf Weiteres eingestellt hat. „Ich begrüße die Entscheidung des Verbands ausdrücklich. Sie ist absolut richtig und nachvollziehbar. Die Gesundheit steht jetzt im Vordergrund“, sagte VfR-Präsident Boris Scheuermann zur Entscheidung aus der Karlsruher Verbandszentrale, die nach den Entwicklungen in den oberen Profi-Ligen ohnehin alternativlos war. Nach der Mitteilung der baden-württembergischen Verbände stoppte als letzte Untereinheit am Freitagmittag dann auch die Spielkommission der Oberliga Baden-Württemberg den aktuellen Spielbetrieb bis mindestens zum 23. März.

Vom Aufstieg in die fünfthöchste Spielklasse träumte zuletzt noch der FV Fortuna Heddesheim, der am Sonntag beim VfR Gommersdorf gespielt hätte. Nun ruht stattdessen der Ball. „Das ist völlig in Ordnung. Aber die ganze Situation ist wirklich beunruhigend“, sagt Heddesheims Coach Rene Gölz. Vor allem, weil es nicht sicher sei, wie es nun weitergeht: „Wir haben erst einmal das Training eingestellt. Wir wollen abwarten, was am Wochenende vom Verband an weiteren Richtlinien so kommt.“

Waldläufe auf den Platz

Bernd Großmann, der Teammanager des SV Waldhof II, betonte: „Gesundheit geht einfach vor. Wenn man bedenkt, dass jetzt die Kitas und Schulen geschlossen werden – da muss sich der Fußball einfach hinten anstellen.“ Direkt betroffen waren die Waldhöfer bislang zum Glück nicht – auch ein Corona-Verdacht im Kader der ersten Mannschaft erhärtete sich nicht.

Treffen wird sich die Mannschaft aber aus Vorsicht nun erst einmal nicht. Coach Frank Hettrich hat laut Großmann jedem Spieler ein Individualtraining verordnet. „Jeder soll seine Intervallläufe machen. Am Montag, 23. März werden wir sehen, wie es weitergeht“, blickt Großmann in die nähere Zukunft.

„Schließen die Kabinen zu“

So, wie sich die Lage in den vergangenen Tagen entwickelt hat, war diese Spieltagsabsagen das vernünftigste, was man machen konnte“, sagt Peter Brandenburger, der Coach von Waldhofs Liga-Konkurrent VfB Gartenstadt, und erklärte: „Wir haben unser Training jetzt erst einmal eingestellt. Wir werden uns dann wieder nächsten Montag zusammentun. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass es noch länger dauern wird. Man weiß ja nicht, in welche Richtung sich das alles entwickelt.“

Auch A-Ligist TSV Neckarau ist auf Linie: „Wenn wir damit bei der Eindämmung des Virus mithelfen können, ist das unsere Pflicht und steht außer Frage“, sagt TSV-Trainer Matthias Starke. Beim Tabellenzweiten aus dem Mannheimer Süden will man sich vereinsintern noch abstimmen, doch es gehe in die Richtung, „dass wir die Kabinen zuschließen“, so Starke. th/wy/bol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020