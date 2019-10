Klare Sache für die SG

MANNHEIM.Zu Hause eine Macht: Die Basketballer der SG Mannheim gewannen in der Regionalliga Südwest auch ihr zweites Heimspiel. Die Mannschaft von Coach Markus Mosig kam vor 200 Zuschauern in der GBG Halle am Herzogenried zu einem 71:63 (35:23)-Heimsieg über den MTV Kronberg.

Alexander Kuhn ballte die Faust. Der Aufbauspieler steuerte 17 Punkte zum wichtigen Erfolg der Mannheimer bei, die nach dem zweiten Sieg im dritten Saisonspiel von einem guten Start in die Runde sprechen können. „Bei der Niederlage in Kaiserslautern am vergangenen Wochenende hat die Einstellung ein bisschen gefehlt, diesmal waren wir von Beginn wieder voll da. Wir wussten, dass wir gegen die physisch starken Kronberger nicht hektisch werden dürfen. Das haben wir super umgesetzt“, sagte Kuhn.

Nachwuchs sammelt Spielpraxis

Auch der Mannheimer Coach Markus Mosig war zufrieden.„Wir haben die Partie absolut verdient entschieden“, sagte der Trainer. „Eigentlich hätten wir noch deutlicher gewinnen können. Drei Minuten vor Schluss lagen wir mit 16 Punkten vorn, dann habe ich aber noch ein paar Jugendspieler reingeworfen, damit auch die Spielpraxis sammeln können.“

Die Mannheimer erwischten einen guten Start. David Scheffels erzielte die ersten beiden Punkte. Er beendete die Partie wie Alexander Kuhn mit 17 Zählern. Die SG lag nach dem ersten Viertel mit 14:10 (10.) vorne und baute den Vorsprung bis zur Pause auf zwölf Zähler aus. Die Mannheimer starteten dann konzentriert in das dritte Viertel. Kuhn sorgte mit einem Dreier für die höchste Führung – 51:34. Tobias Faller spielte nach einer Einwechslung stark und die SG ging mit einer 56:40-Führung in den Schlussabschnitt.

Faller sorgte mit einem Dunking für das 58:42 (32.). Danach begann Mosig mit seinen Wechseln zugunsten der Nachwuchsleute. Kronberg verkürzte noch einmal, doch SG-Kapitän Benjamin Kaufhold und Scheffels sorgten dafür, dass die Aufholjagd der Kronberger ein baldiges Ende fand. bol

