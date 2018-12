Klarer Erfolg bringt die Tabellenführung

Mannheim.Am Samstag war Mannheim für die Gastmannschaften in der Hallenhockey-Bundesliga der Herren alles andere als ein gutes Pflaster. Während der Mannheimer HC den Aufsteiger Stuttgarter Kickers mit 15:2 (7:0) förmlich aus der Halle schoss, feierte der TSV Mannheim Hockey wenige Stunden später unter dem Fernmeldeturm einen in dieser Höhe nicht erwarteten 8:1 (2:1)-Heimsieg gegen den bisherigen Ligaprimus Nürnberger HTC.

Nach den beiden Heimremis zum Bundesliga-Auftakt wollten die MHC-Herren gegen den Liganeuling aus Schwaben unbedingt den ersten Saisonsieg einfahren. „Dass es am Ende so hoch ausgeht, hatte ich so auch nicht erwartet, aber wir standen wieder defensiv sehr gut und haben Stuttgart nicht zur Entfaltung kommen lassen, während wir vorne die Tore gemacht haben“, freute sich MHC-Coach Matthias Becher über den Kantersieg. Jossip Anzeneder und Paul Zmyslony schnürten dabei jeweils ein Viererpack für den MHC. Timm Haase traf doppelt und Tino Nguyen, Christopher Held, Jan-Philipp Fischer, Luis Holste und Felix Schües netzten je einmal ein.

Auf der anderen Neckarseite machte am Samstagabend dagegen TSVMH-Keeper Lars Gärtner beim Sieg über Nürnberg ein sensationelles Spiel und war damit der Sieg-Garant der Schwarz-Weiß-Roten. „Wir haben sowohl in der Defensive als auch in der Offensive sehr starkes Hallenhockey gespielt, aber Lars Gärtner muss man mit seiner Leistung hervorheben“, lobte TSVMH-Trainer Carsten-Felix Müller den junge Goalie. Yannick Dehoff (11./ Strafecke) und Paul Kaufmann (22.) trafen in Hälfte eins für den TSVMH. Im zweiten Abschnitt schlugen dann Nicolas Proske (2), Philip Schlageter (2), Aki Käppeler und Moritz Rothländer für die Hausherren zu.

Gestern empfing der Nürnberger HTC dann den MHC und die Partie endete mit einem 6:6 (2:4)-Unentschieden. „Wir liegen schon mit 4:1 in Führung, können dann aber nicht nachlegen“, empfand MHC-Coach Matthias Becher das Remis bei den Franken daher letztlich als zwei verlorene Punkte. and

